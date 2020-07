Yeni yabancı kararı için kim, ne dedi?

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 2020-2021 ve sonraki sezonlar için yabancı sınırı kararını açıkladı. Yabancı sınırı üç sezon içerisinde sınırsız yabancıdan 6 yabancı sınırına düşecek.



2020-21

Kadroda 14 yabancı

Sahada 8 yabancı



2021-22

Kadroda 12 yabancı

Sahada 7 yabancı



2022-23

Kadroda 10 yabancı

Sahada 6 yabancı



AVRUPA'NIN BÜYÜK LİGLERİ



Avrupa'da İspanya, Fransa, Almanya ve İtalya'da takımlar istediği kadar yabancı oyuncuyla sözleşme imzalayabirken, Avrupa Birliği dışından oyuncular için 3,4 ve 5 futbolcu gibi sınırlamalar bulunuyor. İngiltere'de sınırlama olmazken, milli takımda çalışma izni verilmesi için milli takımda belli bir maç sayısına ulaşmış olması gerekiyor. Ülkemizde ise şu anda 28 kişilik kadroda en fazla 14 yabancı oyuncu bulundurulabiliyor.



Peki TFF'nin aldığı karar sonrası kim, ne dedi?



FATİH TERİM



Fatih Terim, TFF'nin Süper Lig kulüpleri ile aldığı yabancı futbolcu sınırlamasıyla ilgili soru üzerine, bunun algısının aylar öncesinden yapıldığını iddia etti. Terim, "8 yabancı oynayacak, 3 Türk olacak" diye bir şeylerin o zamandan beri dolaştığını savunarak, "Nihat Bey de 'Düşüreceğiz' dedi zaten. Ama demek ki Futbol Federasyonunun eğitim ve gelişim departmanı da aynı fikirdeymiş ki veya bütün yönetim ve Kulüpler Birliği ne yaptı bilmiyorum. Uyacağız ama bana kalırsa benim şahsi fikrim yasaklarla, kısıtlamalarla hiçbir kurum kalkınamaz. Değil futbol, Futbol Federasyonu, hiçbir meslek de kalkınamaz." diye konuştu.



TÜMER METİN



Kalıba göre şekil almakta üstümüze yok! Kural ne olursa olsun değişen bir şey yok! Yabancı sayısı serbest de olsa kısıtlansa da altyapıdan oyuncu yetiştiremiyorsun! Fatih Hoca'nın haklı olduğu noktalar var. Yabancı serbest olunca herkes eleştirdi ama fikir sunan olmadı. Milli Takım'ın etkileneceği söylendi ama öyle olmadı. Yabancı serbest olunca, Türk futbolcuların fiyatları düştü. İyi futbolcu parayı alır. Ersun Hoca'nın Fenerbahçesi'ni düşünelim, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mehmet Topal; bunlara parayı vereceksin. Fatih Terim'in Galatasaray'ında Burak Yılmaz, Selçuk İnan; bunlara parayı vereceksin. Milli Takım etkilenmedi, 4 stoperimiz üst düzey liglerde oynuyor. Juventus'ta stoperin var. Milan'da, Roma'da, Leicester, Everton'da, Lille'de futbolcuların var. Sayı önemli değil, altyapıya bir şey koyuyor musun? Oradan yetişen oyuncun var mı? Niye 14 yabancı alıyorsun? Mecbur değilsin ki! Herkes gitti 14 yabancı aldı, neden? Herkes üşüştü, iç piyasayı yükseltmemek adına gittiler Senegal'den oyuncu aldılar. Fayda sağlayanlar var, iş yapmayanlar var. 9 milyon euro kontrat verdiğin oyuncudan verim alamadığın da oldu. Önemli olan doğru transfer. İrfan Can Kahveci, Başakşehir'de banko oyuncu, yerine yabancı alacak mısın? Mahmut Tekdemir'in yerine yabancı alacak mısın? Almayacaksın!



TUGAY KERİMOĞLU



Sınırın değişmesiyle ligin kalitesinin düşeceğini kaydeden Kerimoğlu, "Yabancı sınırı getirmek demek, yasakların en büyüğüyle ligin kalitesini düşürmektir, düşer! Benim ligimde bakıyorum Cisse, Newcastle'da oynamış, dönüyorsun Demba Ba diyorsun, dönüyorsun Falcao diyorsun. Ligi bir yerlere götüreceksen, bu yasaklar yanlış. Bir bütçe belirler devam edersin ama ona yasak, buna yasak... Böyle olmaz" dedi. Altyapıları geliştirmek için planlama gerektiğini vurgulayan yorumcu, "Bugün kulüplerin altyapılarına bakalım. Kendini mi düşünecek, oyuncu mu yetiştirecek antrenör? Kimsenin altyapıya önem verdiğini de ben görmedim. Alıp oynatan teknik direktörler. Güneşin altında suni çimde ben oyuncuya ne verebilirim, ne kadar eğitebilirim o çocuğu. Mühim olan A'dan Z'ye yetiştirmek. Diksiyon, dil, konuşmaya bakıyorlar sonra oyuncu sahaya geçiyor. Oradaki de onu dinliyor." ifadelerini kullandı.



ERSUN YANAL



Yabancı sınırı, Türk gençlerinin önüne bir engel gibi sunuluyor. Oysa ki konuşulması gereken, altyapılarda daha iyi imkanlar sağlanarak, yetenekli gençlerin becerilerini nasıl geliştirebileceğimiz olmalı. Biz dünyanın en genç nüfusuna sahip ülkelerin başındayız, Avrupa'nın en genç toplumunu oluşturuyoruz. Buna rağmen Avrupa'nın en yaşlı ligine sahibiz. Peki neden? Yeteneksiz miyiz yoksa ilgisiz mi? Programsız mıyız umursamaz mı? Doğru soruları sormazsak doğru yanıtlara ulaşamayız.



MUSTAFA DENİZLİ



Yabancı sınırının değişmesi için asgari 2-3 yıl lazım, daha önce başlamaz. Kontratların sınırı en az 3 yıl zaten. Milli Takım üst yapı. Üst yapıyı başka yere taşımamak lazım. 6-7 Türk ile oynayan takımlar. 3 ile oynayan takım olsa, 54 tane üst düzey oyuncu var demektir. Bu o kadar üzerinde konuşulacak bir şey değil



EROL BULUT



"Bu konuda benim fikrim net; Yabancı sınırlaması Türkiye'de serbest olması gerekiyor. Nedeni de şu; sınırladığınız zaman, gereksiz yere yerli futbolcuların fiyatları artacak. Yabancıyı serbest bıraktığınız zaman altyapıdan futbolcu çıkmadığı söyleniyor ama iki konunun bibiriyle hiç alakası yok. Yabancı futbolcu almak zorunda değilsin, 14 tane yabancı futbolcu serbest. Alma! 8 tane al, altyapıdan yine futbolcu çıkart. Sana kimse, 14 yabancı futbolcu var diye, altyapıya yatırım yapma demiyor. Sen yine altyapına yatırım yap"



ABDULLAH AVCI



Yabancı sınırıyla ilgili konuşmalar, boş konuşmalar. Sınırı kıssan da açsan da bir şey düzelmeyecek



ŞENOL GÜNEŞ



Yabancı için kriterler çıkmıştı biliyorsunuz. Bana o gün sordular. 14 doğum tarihi mi dedim. Saygı duyduk, kurallara uyduk. Bizde fikirler var ama uygulama ve denetim sıkıntısı var. O zaman Fatih Hoca, futbol direktörü olduğu için görüşlerini belirtti. Ben hala sayının azalması gerektiğini söylüyorum. Olabilir, karar aldılar. Biz de uyduk.



AYKUT KOCAMAN



"Bence yabancı sayısı bir engel değil. Milli takımımızın şu anki başarısı buradan kaynaklanıyor. Birçok Türk oyuncu yurt dışına gidip rekabet ederse, yurt dışında oynayan oyuncu sayısı ne kadar çok artarsa, Milli takımımızın başarısı da o kadar çok artar. Yabancı sayısına karşı değilim. Sürekli serbest olması gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda lig kalitemiz de çok artıyor. Sonuç olarak iyi olan futbolcu her zaman oynar. Bunun ülkeyle, yaşla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Oynayan Türkler de iyi oldukları için oynuyorlar. Bunu ancak oynamayan, oynamaya ihtiyacı olan insanlar konuşur."



YILMAZ VURAL



Bizim gibi Avrupa futbolunun içinde olmak isteyen bir ülkenin yabancı sınırını kaldırması lazım. Bunları kaldırmak altyapıyı ihmal etmek anlamına gelmiyor. Türk futbolcunun yetişmesinde katkıda bulunmak lazım. Yarışın içinde bulunmak gerekiyor. Türk futbolunu geliştirmeliyiz. Lige bakıyorum her yer simsiyah. Afrikalı gençleri doyurma ligi değil burası



IGOR TUDOR



Yabancı sayısını düşürmek yanlış bir karar olur. Bence Türk futbolundaki sıkıntı yabancı değil, altyapı sorunu ve hocalar. İyi Türk oyuncu olursa takıma koyarsınız zaten. Türk futbolu bence altyapıya odaklanmalı. Mevcut yabancı sayısı devam etmeli, altyapılar geliştirilmeli



RIZA ÇALIMBAY



Yabancı oyuncu gelsin. Ama bence milli maç sayısı gibi kriterler koyalım. Yani kaliteli yabancılar gelsin. Yabancı almak için yabancı almayalım. Aldığımız yabancı benim elimdeki oyuncudan daha iyiyse gelsin. Gelip benim kulübemde oturmasın. Ben ona karşıyım. Öbür türlü istediği kadar yabancı gelsin. Kriterli ve Türk futboluna bir şeyler verecek yabancılar gelsin.



LUCESCU



14 Türk, 14 yabancı olacak dedik. Ama sahada oynayan ekibe baktığımızda %80 yabancı, %20 Türk görüyoruz. %50-50 görmüyoruz. Kenara baktığımızda görebiliriz. Antrenörler, 21 yaşındaki yetenekli Türk futbolcu yerine tecrübeli yabancı futbolcuları oynatıyor. Ben yabancı futbolculara karşı değilim. Olduğu gibi kalmasından yanayım



ÜNAL AYSAL



Avrupa'da yarıştığınız kulüpler ile aynı silahlarla yarışmadığı ortada. Türk takımlarının karşısında 10 yabancıyla oynanan ve dünyanın en iyi 10 yabancısıyla oynayanlar varken, Türkiye'nin en iyi 10 oyuncusuna baktığımız vakit bizim peşinen bu yarışmaları kaybedeceğimiz çok açık.



DURSUN ÖZBEK



"Avrupa'daki rakiplerimizle yarışabilmek için yabancı sınırı olmamalı"



SADRİ ŞENER



Yabancı oyuncu sayısındaki sınır kulüplerimizin ekonomik durumu açısından bazı problemleri de beraberinde getiriyordu. Kulüpler verimli olmayan oyuncuları göndermek için boş yere bedeller ödemek zorunda kalıyorlardı. Bu nedenle böyle bir uygulamaya ihtiyaç vardı. Yeni uygulama kulüplerin kadrolarında bulunan verimsiz yabancıları elden çıkarmaları adına iyi bir fırsat olabilir



BERKE ÖZER



Bence yabancı sayısı bir engel değil. Milli takımımızın şu anki başarısı buradan kaynaklanıyor. Birçok Türk oyuncu yurt dışına gidip rekabet ederse, yurt dışında oynayan oyuncu sayısı ne kadar çok artarsa, Milli takımımızın başarısı da o kadar çok artar. Yabancı sayısına karşı değilim. Sürekli serbest olması gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda lig kalitemiz de çok artıyor. Sonuç olarak iyi olan futbolcu her zaman oynar. Bunun ülkeyle, yaşla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Oynayan Türkler de iyi oldukları için oynuyorlar. Bunu ancak oynamayan, oynamaya ihtiyacı olan insanlar konuşur.



MEHMET BÜYÜKEKŞİ



"Yabancı sayısı kısıtlaması yerine farklı bir yöntem izlenilmeli. Yabancı sınırı deyip maliyetlerin düşürülmesi hesaplanıyor ancak bu kez de yerli oyuncuların fiyatı artacak. Bu bana göre yanlış bir düşünce. Avrupa kupalarında oynayan takımlar için de bir dezavantaj olacak. Mesela yabancı oyuncu transfer etmeyeceksin ama gurbetçi oyuncuya yöneleceksin. Yani değişen bir şey olmayacak. Daha önce defalarca bu denendi. Şimdi tekrar bunlarla zaman kaybedilmemeli"



BÜLENT UYGUN



"Türkiye'de yabancı sınırlaması getirilmesi gerekiyor. Bugün maça çıkıyoruz, bizi anlatan İstiklal Marşı'mızı okuyacak bir tane Türk futbolcu bulamıyorsunuz"



SAMET AYBABA



Ekonomi de, sahadaki görüntü de battı. 25 senedir 'Altyapılarımızı geliştirelim, kendi evlatlarımıza değer verelim.' dedik. Bence kurtuluş altyapıda. Yabancı sayısını serbest bırakalım, birlikte karar verelim



BURAK YILMAZ



Türk futbolcusu olarak benim fikrim nettir. Tabii ki Türk arkadaşlarımın daha çok oynamasını isterim. Yabancı kuralının böyle olmasına saygı duyuyorum, ama karşıyım. Bu kural yüzünden benim yaşımdaki çok sayıdaki Türk futbolcu, futbolu bırakmak zorunda kaldı



ARDA TURAN



Ülke futbolumuz için 14 yabancının fazla olduğu kanaatindeyim. Kulüplerin maddi güçleri bu kadar büyük bir sayı için yeterli olabilecek mi? bilemiyorum ama tabii mevcut yabancı sayısının da az olduğunu düşünüyorum. Umarım bu karar sonrasında kazanan futbolumuz olur



HAMZA HAMZAOĞLU



Yabancıya oyuncuya karşı değilim ama gereksiz masraflara karşıyım. Mesela sınır 28 oyuncuya kadar çıksa, korkuyorum Türkiye'de takımlar 28 oyuncuyu da yabancı yapar! Ama buna gerek yok ki, sınırlama olsun olmasın biz kendi kararlarımızı verebilmeliyiz. İşte o zaman başarabiliriz



ÜMİT ÖZAT



8+3 olunca Türk futbolu kurtulacak mı? Türk futbolunun kurtuluşu ne 8+3'te, ne 8+5'te, ne de 3+3'te. Kulüpler almış başını gidiyor. Borç, borç, borç. Türk futbulunun kurtuluşu, sıfır yabancıda. Türk futbolunu 10 yıl Avrupa'ya göndermeyeceksin. 8+3 yapınca milli takım çok mu iyi olacak. Bundan önceki hocanın, Fatih hocanın günahı neydi? Her milli takım teknik direktörü bir kararın altında etkin olacaksa, futbolu bir yere getirmemiz mümkün değil.



EMRE BELÖZOĞLU



Futbol, enternasyonal bir şey. Bu kadar yatırım yapılıyor ve taraftarlar kulüplerden başarı bekliyor. Ben yabancı sınırına karşıyım. Taraftarlar da öyle. Herkes, iyi futbolcuları izlemek ister



ÖMER ALİ ŞAHİNER



"Yılda 45 maç oynuyorum. Yabancısınırı beni etkilemiyor, diğer arkadaşlarımı da etkileyeceğini zannetmiyorum. Gelen oyuncunun kalitesine göre de değişir. Ben yabancılardan çok şey de öğreniyorum. Futbolcumuzda sıkıntı bu değil. Pasaport değil yetenek oynar



ONUR RECEP KIVRAK



Yabancı oyuncu konusunda kesinlikle bir sınır olmalı. Eğer sınır olursa, benim yerli kardeşim daha fazla forma fırsatı bulacak. Sınır olmadığı zaman kendi şehrinde Türkçe konuşamıyorsun, İngilizce 'günaydın' diyorsun. Ya da sınır tamamen kaldırılsın. Başka formüller bulunsun.



EMRE GÜRAL



"Yabancı sınırı gelmeli. Herkes diyor siz çalışın falan, onunla alakası yok. Türkiye'de mi oynuyoruz, başka yerde mi belli değil"