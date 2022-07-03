RASTALI SAÇLAR YOK, YENİ ROSIER VAR

ROSIER, TAKIMDA KALACAK MI?

PERFORMANSI VE SÖZLEŞME DURUMU

Beşiktaş'ın Fransız sağ bek oyuncusu Valentin Rosier, yeni sezon öncesinde neşeli tavırlarıyla dikkatleri üstüne çekmeyi sürdürüyor. Avrupa'dan bazı kulüplerin gündeminde yer alan Rosier takımda kalması halinde yeni sezonda yeni imajıyla sahaya çıkacak.Rosier, rastalı saçları ve muzur tavırlarıyla Beşiktaş'ta kampın en neşeli isimlerinin başında geliyordu. Bu sezon başında ise Rosier, saçlarını kestirdi. Futbolcunun yeni sezona 'yenilenmek' için saçlarını kestirdiği öğrenildi.Geçen sezonu 6. sırada bitiren Beşiktaş'ta Rosier'in bu hamlesini taraftarlar, 'silkelenmek' olarak tanımlıyor. Öte yandan Rosier'e başta Fransa olmak üzere Avrupa'dan bazı kulüpler ilgi gösteriyor. Fakat; kulübe ulaşan resmi bir teklif bulunmuyor.Süper Lig'de geçen sezon Valentin Rosier, 39 maçta 2 gol 4 asistlik performans sergiledi. Rosier'in Beşiktaş ile 30 Haziran 2025 tarihine kadar devam ediyor. 2018 yılında 8 milyon Euro değer biçilen futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel değeri 6 milyon Euro civarında. Futbolcuya cazip bir teklif gelmesi halinde satışa onay verecek Beşiktaş ise en az 8 milyon Euro bekliyor.