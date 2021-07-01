Yeni Malatyaspor'un iki planı zora girdi!

Önceki iki sezonda yönetim tarafından atılan yanlış adımların faturasını küme düşme korkusu yaşayarak ödeyen sarı kırmızılı kulüpte bu yıl aynı şeylerin yaşanmaması için titizlikle hareket ediliyor. Yeni Malatyaspor Kulübü yönetimi, Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda güçlü ve alternatifli bir kadroyla mücadele etmek için oyuncu görüşmelerine devam ediyor.



Busabah gazetesinde yer alan habere göre; Önceki gün İstanbul'da bir araya gelen teknik direktör İrfan Buz ve sarı kırmızılı kulüp yönetimi transferde son gelişmeleri masaya yatırdı. Tatilini geçirmek üzere gittiği Almanya'dan önceki gün uçakla Türkiye'ye dönerek yeni sezon için kolları sıvayan tecrübeli çalıştırıcı, talepte bulunduğu futbolcuların durumu hakkında transfer komitesinden bilgiler alırken en az 5-6 transferin Bolu kampına yetişmesini istedi.



Bugüne kadar açıklanan Rayane Aabid ve Oussama Haddadi ile prensip anlaşmasına varılan Benjamin Tetteh, Wajdi Kechrida'nın takıma kazandırılacak olmasından dolayı masadan mutlu ayrılan İrfan Buz'un diğer transferlerin de biran önce takıma katılmaları gerektiğini belirttiği öğrenildi.



ADANA DEMİRSPOR VE KASIMPAŞA DEVREDE



Hücum hattında Benjamin Tetteh'le yeniden anlaşan Doğu Anadolu ekibinde Famara Diedhiou ile pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. Kendisine teklif edilen 1,5 milyon Euro'yu beğenmeyen Senegalli oyuncu için Adana Demirspor ile Kasımpaşa da devreye girdi. Famara'yı iki Süper Lig ekibinin de transfer listesine aldığı belirtilirken Yeni Malatyaspor'un ekonomik dengeleri sarsmamak adına şimdilik fiyat artırımına gitmeyeceği bildirildi.



Transferde Yeni Malatyaspor'un gündeminde olan diğer oyuncu Aboubakar Kamara konusunda ise yeni bir gelişme yaşandı. Fulham ile sözleşmesi biterek bonservisi boşa çıkmasına rağmen sarı kırmızılı kulüpten imza parası isteyen Kamara'nın davet edilmesine rağmen İstanbul'a henüz gelmediği öğrenildi. Moritanya asıllı Fransız oyuncunun Türkiye gelmeye sıcak bakmadığı, bu yüzden sürekli olarak görüşmeleri yokuşa sürdüğü iddia edildi. Teknik direktör İrfan Buz'un ısrarla istediği oyuncular arasında bulunmasından dolayı henüz görüşmeleri terk etmeyen yönetim Kamara'ya son teklifini birkaç gün içerisinde sunacak.



Yeni Malatyaspor kafilesi, 5 Temmuz'da ilk etap Bolu kampı öncesi bugün Malatya'da toplanacak. Hazırlıklarını 5 gün boyunca Nurettin Soykan Tesisleri'nde sürdürecek olan kafile bir takım sağlık ve efor testlerinden geçecek.



