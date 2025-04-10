Yeni Malatyaspor: 'Genç ve hataya müsait bir takımız'

Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun, ligdeki Bandırmaspor mücadelesinin ardından konuştu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Murat Uçkun, genç bir kadroyla mücadele ettiklerini belirterek, "Futbolda her zaman sonuçları hatalar belirler, genç ve hata yapmaya müsait bir takımız. Sahada emeği geçen oyunculara ve rakip takıma teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Murat Uçkun, genç bir kadroyla mücadele ettiklerini belirterek, "Futbolda her zaman sonuçları hatalar belirler, genç ve hata yapmaya müsait bir takımız. Sahada emeği geçen oyunculara ve rakip takıma teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.