Yeni Malatyaspor: "Genç ve hataya müsait bir takımız"

Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun, Bandırmaspor maçının ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yeni Malatyaspor: 'Genç ve hataya müsait bir takımız'
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10 Nisan 2025 17:49
Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun, ligdeki Bandırmaspor mücadelesinin ardından konuştu.

Murat Uçkun, genç bir kadroyla mücadele ettiklerini belirterek, "Futbolda her zaman sonuçları hatalar belirler, genç ve hata yapmaya müsait bir takımız. Sahada emeği geçen oyunculara ve rakip takıma teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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