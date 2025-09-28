Yeni Malatyaspor'dan 3 yıl sonra bir ilk!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. haftasında Yeni Malatyaspor, Ankara Demirspor'a konuk oldu.
Ankara Demirspor Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.
Lacivert-mavili ekip, 15. dakikada Furkan Işıkdemir'in attığı golle ilk yarıyı önde kapattı. İkinci yarıda sahneye çıkan Emre Nas, 68. dakikada kaydettiği golle Yeni Malatyaspor'a beraberliği getirdi.
Sarı-siyahlı ekip, bu sonuçla birlikte 3 yıl aradan sonra ilk kez puan aldı.
Karşılaşmanın ardından Yeni Malatyaspor puanını -35'e, Ankara Demirspor ise 9'a yükseltti.
Gelecek hafta Malatya temsilcisi sahasında Somaspor'u ağırlayacak, Ankara Demirspor ise 1461 Trabzonspor deplasmanına çıkacak.
