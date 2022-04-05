Yeni Malatyaspor'da Zeffane de feshetti

Süper Lig'de beşinci sezonunda maddi anlamda felakete sürüklenen Yeni Malatyaspor'da yaprak dökümü sürüyor. Aylardır alacaklarının ödenmemesi nedeniyle antrenmanı boykot eden ve milli maç arasında takıma katılmayarak, 'kafa izni' yapan futbolcular, bir bir serbest kalmaya devam ediyor.



Bu Sabah Malatya'da yer alan habere göre Doğu Anadolu ekibinin ara transfer döneminde Rus ekibi Samara'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ve 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzaladığı Zeffane, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshetti.



Yeni Malatyaspor formasıyla 9 maçta 810 dakika görev alan ve 1 asist yapan Zeffane, kariyerine daha önce Rennes ve Olympique Lyon takımlarının da formalarını giydi.





