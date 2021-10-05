Yeni Malatyaspor'da gündem Samet Aybaba

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz'un ardından göreve Samet Aybaba'nın gelebileceği ortaya çıktı.

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Yeni Malatyaspor'da gündem Samet Aybaba
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05 Ekim 2021 13:33
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un, İrfan Buz'la yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için en son Adana Demirspor'u çalıştıran ve halen boşta olan Samet Aybaba'ya yakın olduğu bildirildi.

Yeni Malatyaspor'un kendi sahasında 4. mağlubiyetini Hatayspor'dan almasının ardından Teknik Direktör İrfan Buz'la yolların ayrılması üzerine teknik direktör arayışında ilk etapta Samet Aybaba'yla görüşmekte olduğu öğrenildi.

Ön görüşmelerde Aybaba'nın da Yeni Malatyaspor'a sıcak baktığı ortaya çıktı.

Öte yandan Samet Aybaba ile anlaşılamaması halinde Aykut Kocaman ve Yalçın Koşukavak isimlerinin gündeme geleceği öğrenildi.

Kaynak: Malatya Haber


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