Yeni Malatyaspor'da 21 futbolcunun lisansı çıktı

Yeni Malatyaspor'un 2021-2022 sezonunda kadrosunda yer alacak olan futbolcuların lisansları çıkmaya devam ediyor.



Daha önce Rayane Aabid, Ahmet Eyüp Türkaslan, Benjamin Tetteh, Cengizhan Akgün, Mert Örnek, Oussama Hadadi ve Taha Gür'ün lisansını çıkaran sarı kırmızılılar, Abdulsamed Damlu, Adem Büyük, Atakan Müjde, Ertaç Özbir, Jospin Nshimirimana, Karim Hafez, Kubilay Kanatsızkuş, Mert Örnek, Muhammed Emin Sarıkaya, Mustafa Eskihellaç, Philip Gameli Awuku, Rahman Buğra Çağıran, Semih Kaya, Stephen Patrick Mallan ve Wallace Fortuna Dos Santos'un da lisans işlemlerini tamamladı.



Kaynak: Busabah Malatya