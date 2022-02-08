Yeni Malatyaspor, Barış Başdaş'ı açıkladı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, stoper Barış Başdaş'ı transfer etti.

Haber; Sporx.com ve AA
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Yeni Malatyaspor, Barış Başdaş'ı açıkladı
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08 Şubat 2022 16:52
Spor Toto Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, stoper Barış Başdaş'ı renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından Barış Başdaş'ın sarı-siyahlı formayı giydiği fotoğraflar paylaşılarak, "Kulübümüz, stoper Barış Başdaş ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Barış Başdaş'a hoş geldin diyor, şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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