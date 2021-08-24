Yeni Malatyaspor, 5 genç futbolcusunu kiraladı

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 5 genç futbolcusunu kiraladığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; yenimalatyaspor.org.tr
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Yeni Malatyaspor, 5 genç futbolcusunu kiraladı
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24 Ağustos 2021 14:32
Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, genç futbolcuları Doğukan Emeksiz, Yakup Alkan, Burak Kavlak, Ogün Özçiçek ve Hüseyin Ekici'yi kiraladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, profesyonel futbolcu Doğukan Emeksiz'in Afjet Afyanspor'a, Yakup Alkan'ın Ergene Velimeşe SK'ye, Burak Kavlak'ın Esenler Erokspor'a, Ogün Özçiçek ve Hüseyin Ekici Adıyaman 1954 SK'ye 1 yıllığına kiralandığı belirtildi.

Açıklamada, futbolculara yeni sezonda başarılar dilendi.


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