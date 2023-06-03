İŞTE CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı.Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ikinci kez Osman Aşkın Bak geldi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet YılmazAdalet Bakanı: Yılmaz TunçAile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Mahinur Özdemir GöktaşÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat IşıkhanÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet ÖzhasekiDışişleri Bakanı: Hakan FidanEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan BayraktarGençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın BakHazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşekİçişleri Bakanı: Ali YerlikayaKültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri ErsoyMilli Eğitim Bakanı: Yusuf TekinMilli Savunma Bakanı: Yaşar GülerSağlık Bakanı: Fahrettin KocaSanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih KacırTarım ve Orman Bakanı: İbrahim YumaklıTicaret Bakanı: Ömer BolatUlaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu65. hükümette de Gençlik ve Spor Bakanlığı yapan Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede tekrar bu göreve getirildi.28 Mayıs'ta ikinci turu yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından kurulan kabinede, Gençlik ve Spor Bakanı olan Bak, 11 Ekim 1966 yılında İstanbul Üsküdar'da doğdu.İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi bölümünden mezun oldu. İngiltere'de Nottingham Üniversitesinde İşletme Yönetimi ve Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisansını, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği programında doktorasını tamamladı.Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türk İran İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev üstlendi. İstanbul Ticaret Odasında Meclis Üyesi olarak görev yaptı.2007-2011 yıllarında Güreş Federasyonu Başkanı olan Bakan Bak, 2017-2018 yıllarında ise Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev yapmıştı.Çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca ve Farsça bilen Bak, evli ve 4 çocuk babasıdır.