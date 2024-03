Yeni hafta heyecanında Bahista yayında!

Bahista'nın

İlklerin öncüsü olan, bahis dünyasına yeni bir soluk getirerek maç sonuçlarına dair tahminler yapan ve bir yapay zeka ürünü geliştirdi;Algoritmalar tarafından analiz edilen veriler ışığında maç sonuçlarına dair önerilerde bulunan, son tahminlerinde %76 başarı oranı yakaladı. Yapay zeka tabanlı bahis fenomeniönerileri her gün düzenli olarak Bilyoner'inbölümünde yer almaya devam ediyor.Hatayspor - Fenerbahçe: KG VAR - 1.72Valencia - Real Madrid: MS2 - 1.48Manchester City - Manchester United: MS1 ve 2.5 Üst - 1.39Beşiktaş - Galatasaray: KG Var - 1.37Monaco - Paris Saint Germain: 2.5 Üst - 1.35Lazio - Milan: 2-3 Gol - 1.77Yaklaşan Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki derbi maçını analiz etmek her zaman heyecan vericidir. Beşiktaş, son zamanlarda ligde sağlam bir form gösteriyor. Son 3 maçta aldıkları galibiyetler onların hem içeride hem de dışarıda maç kazanma kabiliyetleri olduğunu gösteriyor. Deplasman ekibi Galatasaray ise ligde oldukça başarılı. Galibiyet serileri devam ediyor. Galatasaray'ın pres gücü Beşiktaş'ın savunmasını zorlayıp hatalar yapmalarını sağlayabilir. Beşiktaş ise bu derbide iç sahadaki başarısıyla biliniyor. Derbilerde taraf bahsi yapmak her zaman zordur. Bu maçta karşılıklı gollerin atılacağını düşünüyorum.Fenerbahçe, Hatayspor deplasmanına konuk olacak. Fenerbahçe'nin Hatayspor'a kıyasla daha güçlü bir form sergilediği açıktır. Kupada Ankaragücü'ne elendiler ancak ligde iyi bir performans sergiliyor. Bu sezon sadece 1 maç mağlup oldular. Öte yandan, Hatayspor'un sonuçları karışık bir görüntü sunmuştur. Süper Lig'de 4 maçtır kazanamıyorlar. Bu faktörleri göz önünde bulundurarak, Fenerbahçe'nin maça özgüvenle gireceği ve ligdeki ivmelerini sürdürmek için bir zafer daha arayacağı muhtemeldir. Ancak, Hatayspor'da seyirci desteğiyle hücum tarafında etkili olacaktır. İlk tercihim karşılıklı gollerin olması yönünde.Manchester City, Chelsea ile olan tek beraberliklerinin dışında, farklı yarışmalarda güçlü bir form sergileyerek dominant bir performans göstermiştir. Son maçlarında özellikle başarılı olan City, FA Kupası'nda Luton Town'a karşı 6-2'lik dikkate değer bir galibiyet ile sürekli olarak zaferler elde etmiştir. Gol yollarında da oldukça etkililer. Manchester United da Fulham maçındaki yenilgileri haricinde son haftalarda oldukça başarılı sonuçlar almıştır. Gol atma konusunda problemleri olmasa da ligde kalelerini gole kapatmakta zorlanıyorlar. Derbide favori Manchester City. Gollü bir galibiyet almalarını bekliyorum.Real Madrid son zamanlarda muazzam bir form gösterdi, güçlü rakiplere karşı zaferler elde etti ve sağlam bir savunma yapısıyla dikkat çekti. Sevilla karşısındaki son galibiyetleri, güç ve kararlılık açısından ne kadar güçlü olduklarını bir kez daha gösteriyor. Diğer taraftan Valencia, istikrarsız sonuçlar almayı sürdürüyor. Son 2 maçta 1 puan aldılar ancak gol atamadılar. Tüm bu faktörleri göz önünde bulundurarak, yakın ve rekabet dolu bir maç bekliyorum, ancak sonunda Real Madrid'in galip gelmesini öngörüyorum.Son maçlarda Köln'ün performansı inişli çıkışlı. Kazandıkları maçlardan daha çok berabere kaldıkları ve kaybettikleri maçlar var. Özellikle savunmada bazı sorunlar yaşadıkları görülüyor, bu da gol yeme oranlarının yüksek olmasına sebep oluyor. Leverkusen, son dönemde mükemmel bir form grafiği çiziyor. Hem savunmada hem de hücumda etkili bir performans sergileyerek, güçlü takımlar karşısında bile galibiyetler elde ettiler. Özellikle Bayern Münih gibi bir takımı yenmeleri, güçlerinin bir göstergesi. Ligin en iyi takımı durumundalar. Leverkusen'in son dönemdeki form durumu ve Köln karşısında sergiledikleri etkili oyun göz önüne alındığında, bu maç için Leverkusen'in favori olduğunu söyleyebiliriz. Leverkusen'in en az 2 gol atacağını düşünüyorum.Bundesliga'da Union Berlin ve Borussia Dortmund arasında heyecan dolu bir karşılaşma bekleyebiliriz. Union Berlin son zamanlarda fena bir görüntü ortaya çıkarmamış. Son 4 lig maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik elde ettiler. Savunma direnci, ara sıra gösterdikleri hücum etkinliği ile birleşince, rakiplerine zor anlar yaşatıyorlar. Öte yandan, Borussia Dortmund ise son dönemde istikrarsız bir performans gösterdi; kazançlar, beraberlikler ve yenilgilerle dolu bir grafikleri var. İki takımın da geçmiş performansları ve mevcut form durumları göz önüne alındığında, karşılıklı gollerin atılacağı bir maç bizleri bekliyor gibi duruyor.Atalanta son Inter mağlubiyeti hariç iyi bir formda. Üst üste galibiyetler aldıkları bir dönem oldu ve hücum güçleriyle dikkat çektiler. İç sahada herkesi yenebilecek güçteler. Gole kolayca gidiyorlar. Bologna da son maçlardaki performansıyla ligin en iyi takımlarından biri. Müthiş bir sezon geçiriyorlar. Üst üste 5 galibiyet aldılar. Golcü bir takımlar. Bu maçta taraf bahsi zor seçim olur. İki takım da hücumda kalitesini gösterecektir.Monaco ve Paris Saint-Germain arasındaki mücadele, Fransa Ligue 1'in en heyecan verici karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor. İki takım arasında geçmişte sıkça görülen çekişmeler, bu maçı da oldukça ilginç kılıyor. Monaco son maçlarda biraz dalgalı bir performans sergilemiş olsa da, hücum gücüyle tanınıyor. Özellikle hızlı hücumları ve etkili hücum oyuncularıyla rakiplerine zor anlar yaşatabiliyorlar. Ancak savunma hattında bazı sorunlar yaşadıkları da bir gerçek. Paris Saint-Germain ise sezona oldukça iyi başladı ve ligin zirvesinde yer alıyor. Mbappe gibi bir dünya yıldızına sahip olan PSG, hem hücum hattında hem de savunmada kalitesini konuşturuyor. Bu maçta PSG'nin favori olduğunu düşünüyorum. Monaco'nun ev sahibi avantajıyla direnç gösterebileceğini öngörüyorum. Ben bu maçta muhtemelen karşılıklı gollerin atılabileceği ve gollü bir maç olmasını bekliyorum. Gol barajı aşılabilir.İtalya Serie A'da haftanın dikkat çeken maçında; Lazio ile Milan karşı karşıya gelecek. Lazio, galibiyet ve mağlubiyetlerle karışık performanslar sergilerdi. Milan ise ligde ve Avrupa'da aldığı yenilgilerle duraklama dönemine girdi. Ev sahibi ekibin güçlü savunma yetenekleri sergilediği, genellikle ilk yarıları gol yemeden veya sınırlı sayıda gol yedikleri görülüyor. Milan'ın ise, ofansif yeteneklerini özellikle oyunun ilerleyen dakikalarında gösterdiklerini belirtmek gerekir. Lazio, orta saha kontrolünü elinde bulundurmak isteyecektir. Milan ise hızlı geçişlerle gol fırsatları yakalamaya çalışacaktır. Sıkı bir mücadele olacağını öngörüyorum. İki takımın da hafta içi Avrupa maçlarının olduğunu düşünürsek; TG 2-3 seçeneği ideal bir tercih olabilir.