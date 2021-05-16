Galatasaray'da ikinci tamamlanan sezonun ardından devre arasında transfer edilen DeAndre Yedlin'den mesaj geldi.



Instagram'dan bir açıklamada bulunan Yedlin, "Son ana kadar savaştık ama maalesef yeterli olmadı. Bitmeyen desteği için Galatasaray taraftarına teşekkürler. Bu kulüpte olduğum için gurur duyuyorum. Şimdi dinlenme ve yeni sezona hazırlanma vakti. Hepinizle yakında görüşmek üzere" sözlerini kullandı.



27 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig'de 11 maçta forma giyerken 1 gol atıp 1 de asist yaptı.



