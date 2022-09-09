Yaz transfer döneminde 137 yabancı transferi

Uyruk Sayı Portekiz 8 Bosna Hersek, Senegal, Fransa 7 Brezilya 6 Fas, İngiltere, İspanya, İtalya, Kamerun 4 Belçika, Danimarka, Fildişi Sahili, Gana, Gürcistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Nijerya, Sırbistan, Uruguay, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Norveç 3 Arjantin, Arnavutluk, Çekya, Gambiya, Hırvatistan, Hollanda, İsveç, Kolombiya, Kongo, Polonya, Rusya, Yunanistan, Mısır 2 Almanya, Angola, Burkina Faso, Cezayir, İsrail, İsviçre, İzlanda, Karadağ, Kosta Rika, Macaristan, Mali, Özbekistan, Romanya, Slovenya, Suriye, Ukrayna, Yeşil Burun Adaları, Japonya, Bulgaristan, Gine 1

Kulüp Sayı Adana Demirspor 12 MKE Ankaragücü 12 Galatasaray 10 Alanyaspor 10 Fatih Karagümrük 9 Fenerbahçe 9 Ümraniyespor 9 Giresunspor 8 Başakşehir 7 Beşiktaş 7 Trabzonspor 7 Konyaspor 6 Sivasspor 6 İstanbulspor 6 Hatayspor 6 Gaziantep FK 5 Kasımpaşa 5 Antalyaspor 3

Spor Toto Süper Lig kulüpleri, birinci transfer ve tescil döneminde 137 yabancı futbolcuyu transfer etti.Ligde mücadele eden 19 kulübün 18'i toplamda 243 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Sadece Yukatel Kayserispor, transfer tahtası kapalı olduğu için kiralıktan dönen veya geçen sezondan kadrosunda bulunan futbolcularla yola devam ediyor.Kayserispor haricindeki diğer kulüpler, 83 gün süren yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 243 futbolcunun 137'sini yabancı uyruklu olarak tercih etti.Süper Lig kulüpleriyle sözleşme imzalayan yabancı futbolcular, toplam 55 ülkenin pasaportunu taşıdı.Türk kulüpleriyle sözleşme imzalayan yabancı oyuncular, en fazla Portekiz'den geldi.Geride kalan sezonlarda daha çok Brezilyalı oyuncuları tercih eden Süper Lig kulüpleri, bu sezon 8 oyuncuyla Portekiz'e yöneldi. Bu ülkeyi 7'şer oyuncuyla Bosna Hersek, Fransa ve Senegal, 6'şar futbolcuyla da Brezilya izledi.Uyruklara göre Türk takımlarına transfer olan yabancı futbolcular şu şekilde:Spor Toto Süper Lig takımları arasında en fazla yabancı oyuncuyu 12'şer isimle Adana Demirspor ile MKE Ankaragücü gerçekleştirdi.En az yabancı oyuncuyu ise 3 kişiyle Fraport TAV Antalyaspor aldı.Süper Lig kulüplerinin transfer ettiği yabancı oyuncu sayıları şöyle: