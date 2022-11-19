Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) ile Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı'nın (TESYEV) kurucusu ve başkanı Yavuz Kocaömer, son yolculuğuna uğurlandı.



Bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Yavuz Kocaömer (74), bugün Levent'te bulunan Afet Yolal Cami'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Anadolu Hisarı Göksu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına merhumun ailesi ve sevenlerinin yanı sıra spor dünyasından da birçok isim katıldı.





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