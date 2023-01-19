Yavuz Gültekin, Aliağa Petkimspor'da

Aliağa Petkimspor, Yavuz Gültekin'i transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Yavuz Gültekin, Aliağa Petkimspor'da
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19 Ocak 2023 18:53
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 22 yaşındaki kısa forvet Yavuz Gültekin'i kadrosuna dahil etti.

Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, "Sezona NCAA ekiplerinden San Diego Toreros'da başlayan Yavuz Gültekin, birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı." ifadelerine yer verildi.

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