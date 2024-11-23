Yasin Öztekin: "Kerem, Barcelona'ya gidecek"

Bucaspor forması giyen Yasin Öztekin, Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Barcelona'ya transfer olacağını iddia etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Yasin Öztekin: 'Kerem, Barcelona'ya gidecek'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Kasım 2024 11:03
2. Lig ekiplerinden Bucaspor forması giyen Yasin Öztekin, Radyospor'da Özgür Sancar'a açıklamalarda bulundu. Öztekin, Galatasaray'dan Yunus Akgün ve Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili dikkat çeken sözler kullandı.

Yunus Akgün için konuşan Yasin Öztekin, "Yunus Akgün bence şu anda Türkiye'nin en iyi kanatlarından bir tanesi. Özellikle bu sezon ayrı oynamaya başladı. En son Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu ile görüşmüştüm. Benfica'ya gittikten sonra. Ona, 'Türkiye'de oynamak çok kolay değil. Ama Benfica'ya gidip bir sene sonra transfer yapabilirsin' demiştim. Şu anda gayet iyi gidiyor. Yunus da bence Avrupa'nın her takımında oynar. Gittiği yerde başarılı olur. Türkiye'deki her oyuncu Avrupa'ya gidip orada başarılı olabilir." dedi.

"Kerem Benfica'dan çok daha büyük bir kulübe gider mi, ne dersin?" sorusuna Yasin Öztekin, "Bence bu sene gidecek. Bence Barcelona'ya gidecek diye düşünüyorum. İçimde öyle bir his var. Oynayabilecek kapasitesi de var. Şu anda Benfica'da her maçta gol atıyor, asist yapıyor. Ben ona da 1 sene sonra transfer yapacağını söyledim. İnşallah Barcelona'da onu canlı izleriz" yanıtını verdi.

YUNUS'UN PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 16 maçta sahaya çıkan 24 yaşındaki Yunus Akgün, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.

KEREM'İN PERFORMANSI

Benfica'da bu sezon 11 maçta sahaya çıkan 26 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu, 8 gol attı ve 3 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery