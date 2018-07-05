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Yasin Öztekin için sürpriz talip! Temaslar başladı...

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Ankaragücü, Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Yasin Öztekin'le temas halinde...

Yasin Öztekin için sürpriz talip! Temaslar başladı...
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05 Temmuz 2018 10:56
Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Ankaragücü transferde gaza bastı.

Bifouma ve Faty takviyeleriyle dikkatleri üzerine çeken Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Yasin Öztekin'le de temas halinde....

Başkent ekibi bonservisi elinde olan başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.

G.SARAY'DAN ZAM İSTEDİ, ANLAŞAMADI

Yasin'in Galatasaray'la tekrar masaya oturması da gündemde. Ancak 1.1 milyon Euro olan yıllık ücretine zam istemesi nedeniyle, Sarı- Kırmızılılar'ın bu geri dönüşe sıcak bakmadığı, gelen haberler arasında.

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