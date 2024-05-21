Yasemin Adar Yiğit, koleksiyonundaki eksiğin peşinde

Dünya ve avrupa şampiyonlukları sahibi milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na altın madalya hedefiyle hazırlanıyor.



Ay-yıldızlı sporcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için Bakü'de rakiplerini yenerek kota aldığını anımsattı.



Takım olarak çok iyi durumda olduklarını, çok çalışarak Türkiye'yi olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edeceklerini ifade eden Yiğit , "Biz 11 ay kamptayız ve çok fedakarlık yapıyoruz. Bayramlarda, düğünlerde, cenazelerde sevdiklerimizle bir araya gelemiyoruz. Hep kamptayız, ailelerimizden, eşlerimizden uzaktayız. Teknik heyetimiz de aynı şekilde. Ülkemizi her zaman en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz. Çok güzel bir amaç, hedef ve yol var." dedi.



Artık güreşte kadınların da çok başarılı sonuçlar aldığının altını çizen Yiğit, Paris'e bu branşta 5 kadın sporcuyla gideceklerini aktardı.



Her zaman hayallerinin peşinden giderek büyük başarılar kazandığını dile getiren milli sporcu, şunları kaydetti:



"Güreşe ilk başladığımda kadınların bu sporu yapamayacağını söyleyenler oldu. Ben onlara hiçbir zaman inanmadım ve hayallerimin peşinden gittim. Çok şükür ben ve arkadaşlarım şampiyonluklar kazandık. Artık takımımız çok kuvvetli. Evin Demirhan, Zeynep Yetgil, Nesrin Baş, Buse Tosun ve ben olimpiyatlarda ülkemizi temsil edeceğiz. Koleksiyonumda sadece olimpiyat altın madalyası eksik kaldı, diğer bütün altın madalyaları elde ettim. Şimdiki hedefim ise olimpiyatlarda altın madalya alarak İstiklal Marşı'mızı okutmak."



"Başarımız bize inanmayanları mahcup etmek üzere kuruldu"



Yiğit, Türkiye'de ilkleri yaşayan kadın olarak gençlere en iyi şekilde rol model olduğuna inandığını vurguladı.



Rol model olmanın verdiği gururun altını çizen Yiğit, "Genç kızlarımıza yol göstermeye çalışıyorum. Kızlarımız güzel başarılar kazanıyor. Bana sosyal medyadan, 'Abla senin gibi olmak istiyorum.' diye mesaj atıyorlar. Onlara iyi bir şekilde örnek olabiliyorsam ne mutlu bana." diye konuştu.



Kahraman: "Yasemin'in tarih yazmasını bekliyoruz"



Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efraim Kahraman, hazırlıklarını çok sıkı sürdürdüklerini belirtti.



Hedeflerinde olimpiyat şampiyonluğu olduğunu anlatan Kahraman, "Beş kadın güreşçiyle olimpiyatlara katılarak yine bir tarih yazdık. Çok mutluyuz, hedefimiz çok büyük. Hedefimiz olimpiyat şampiyonu çıkarmak. İnşallah bunu başaracağız. Yasemin'in koleksiyonunda sadece olimpiyat şampiyonluğu eksik. Paris'te onu da ekleyerek Yasemin'in tarih yazmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





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