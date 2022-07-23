Yaroslav Rakitskyi, Adana Demirspor'da

Adana Demirspor, Zenit'ten ayrılan Ukraynalı stoper Yaroslav Rakitskyi ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; adanademirspor.org.tr
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Yaroslav Rakitskyi, Adana Demirspor'da
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23 Temmuz 2022 18:06
Adana Demirspor, savunmasını Yaroslav Rakitskyi ile güçlendirdi.

Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, Zenit'ten ayrılan Ukraynalı stoper ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

İşte Adana Demirspor'un açıklaması:

"Kulübümüz daha önce FC Shakhtar Donetsk ve FK Zenit St. Petersburg formalarını giymiş tecrübeli stoper Yaroslav Rakitskyi ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır."

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