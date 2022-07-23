Yaroslav Rakitskyi, Adana Demirspor'da

Adana Demirspor, savunmasını Yaroslav Rakitskyi ile güçlendirdi.



Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, Zenit'ten ayrılan Ukraynalı stoper ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.



İşte Adana Demirspor'un açıklaması:



"Kulübümüz daha önce FC Shakhtar Donetsk ve FK Zenit St. Petersburg formalarını giymiş tecrübeli stoper Yaroslav Rakitskyi ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır."





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