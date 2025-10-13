Yamal için 400 milyon euro doğru değil!

Barcelona, Lamine Yamal ile ilgili çıkan transfer haberlerini yalanladı.



İspanyol basını, daha önce Barcelona'nın Yamal için Al Hilal'den 400 milyon euro değerinde bir teklif aldığını öne sürmüştü.



Barcelona kaynakları, Marca'ya bu haberi yalanladı. Barcelona'da yetkililerin böyle bir teklif almadıklarını ve Yamal'ın satılık olmadığını söyledikleri belirtildi.



Barcelona'da bu sezon 5 maçta süre bulan Yamal, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.



