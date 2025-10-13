13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
21:45
13 Ekim
Galler-Belçika
21:45
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
21:45
13 Ekim
İzlanda-Fransa
21:45
13 Ekim
İsveç-Kosova
21:45
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
21:45
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
21:45
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
21:45
13 Ekim
Tunus-Namibya
3-069'
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
1-167'
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
19:00
13 Ekim
Kamerun-Angola
19:00
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
19:00

Yamal için 400 milyon euro doğru değil!

Barcelona kaynakları, Lamine Yamla için Al Hilal'den 400 milyon euro teklif aldıkları yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını söyledi.

calendar 13 Ekim 2025 16:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Barcelona, Lamine Yamal ile ilgili çıkan transfer haberlerini yalanladı.

İspanyol basını, daha önce Barcelona'nın Yamal için Al Hilal'den 400 milyon euro değerinde bir teklif aldığını öne sürmüştü.

Barcelona kaynakları, Marca'ya bu haberi yalanladı. Barcelona'da yetkililerin böyle bir teklif almadıklarını ve Yamal'ın satılık olmadığını söyledikleri belirtildi.

Barcelona'da bu sezon 5 maçta süre bulan Yamal, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
