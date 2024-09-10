Yabancı kuralı için kritik gün!

TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için yapılan resmi başvuruları bugün (salı) karara bağlayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Yabancı kuralı için kritik gün!
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10 Eylül 2024 08:56
Son güncelleme 10 Eylül 2024 09:48
Beşiktaş ve Trabzonspor, yabancı sayısının değişmesi için Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu. TFF Yönetim Kurulu'nun, bugün (salı) yapacağı toplantıda konuyu karara bağlayacağı bildirildi.

TARTIŞMA KONUSU OLDU

Son Kulüpler Birliği toplantısında yabancı sayısının artması, tartışma konusu olmuştu. Bazı kulüpler, "Biz kurala göre hazırlık yaptık. Sıkıntımız yok" derken, özellikle Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ise yabancı sayısının 1 artmasını istemişti. Toplantı sonrası Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Federasyonumuz 12'yi 14 yaptı. Bazı kulüplerin hala fazla yabancıları var. Futbolcuların bonservissiz kalması zarar oluyor. Bunu federasyonla istişare edeceğiz. Sorun olmayan kulüplerin sorun olanlara destek olması gerektiğini ifade ettik" demişti.

SON KARAR BELLİ OLACAK

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, salı günü konuyu karara bağlayacak.

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