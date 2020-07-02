Xherdan Shaqiri ülkesi İsviçre'de eleştirilerin odağı oldu

Xherdan Shaqiri, Liverpool ile beraber Premier Lig şampiyonluğuna ulaştı ancak ülkesi İsviçre'de beklediği ilgiyi göremedi.



Kosova asıllı İsviçreli kanat oyuncusu bu kupa ile birlikte 6. lig şampiyonluğunu kazandı. Shaqiri daha önce, Basel'le İsviçre'de 3 kez, Bayern Münih'le Almanya'da 2 kez şampiyon oldu.



"O BİR ŞAMPİYON DEĞİL"



Eski FC Sion teknik direktörü Arno Rossini, Shaqiri için; "Xherdan bir şampiyon değil. Kesinlikle gittiği yerlerde kazandığı kupalarda iz bırakamıyor. En azından büyük takımlarda bunu yapamıyor. Basel'de bir kahmramandı ama aynısını kesinlikle Liverpool ve Bayern Münih için söyleyemeyiz." dedi.



Xherdan Shaqiri, bu sezon Liverpool forması ile sadece 10 resmi maça çıkabildi. İsviçreli kanat, bu maçlarda takımına 1 gollük katkı sağladı.



