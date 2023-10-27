Xavi: 'Umarım hakem hakkında konuşmayız'

Laliga'nın 11. haftasında oynanacak Barcelona-Real Madrid derbisi öncesinde Barcelona teknik direktörü Xavi karşılaşma hakkında açıklamalarda bulundu.



Sakat oyuncuların bile derbide oynamak istediğini söyleyen Xavi, "Sakatlığı bulunan oyuncular bile Real Madrid maçını kaçırmamak için kendilerini zorluyorlar." ifadelerini kullandı.



"HERKES OYNAMAK İSTİYOR"



Önlerindeki maçın çok kritik olduğunu söyleyen Xavi, "Oyun ve heyecan açısından iyi bir noktaya geldik. İki galibiyetten sonra geldik. Moral ve güven açısından büyük bir destek oldu. Alacağımız galibiyetle beraber ligde kendimizi öne geçirebiliriz. Herkes oynamak istiyor. Herkesin kararlılığından çok memnunum. Sakatların iyileşmesine ben de şaşırdım, herkes oynamak istiyor." dedi.



Sakatların düzelmesinin ardından ilk 11'i kurmakta zorlandığını söyleyen Xavi şu cümlelerle açıklamalarına devam etti:



"Herkes kendini oynamaya zorlamak istiyor. Ancak teknik kadro kimseyi zorlamak istemiyor. Takıma bağlılar. Daha iyi olanlar oynayacak, yüzde yüz iyi olanlar oynayacak. Yüzde yüz olmayanları oyuna alma hatasını yapamayız. Karşılaşmanın hakeminide bilgisayar belirledi bu maçta ne kadar az hakem hakkında konuşursak o kadar iyi olacağını düşünüyorum."



"MAÇIN FAVORİSİ YOK"



Karşılaşmanın bir favorisi olmadığını söyleyen Xavi, "50-50, neredeyse hiçbir favori yok. Hiçbir şeyi tahmin edemezsiniz. Bir Clásico tahmin edilemez." ifadelerini kullandı. Kendisinin ilk El-Classico maçını da anlatan Xavi, "Sinirlerin ve duyguların daha fazla olduğunu hatırlıyorum. Kalbim küt küt atıyordu ancak zihnim çok dingindi bu sayede kendimi sakinleştirebildim." dedi.



Maça çok iyi hazırlandıklarını söyleyen Xavi şu cümlelerle açıklamalarını noktaladı:



"Çok iyi geldiğimizi düşünüyorum. Son iki maçta çok iyi oynadık. Duygularımızı kontrol edebilirsek karşılaşmayı kazanabiliriz."



