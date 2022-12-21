Xavi: 'Pedri ve Gavi, Iniesta ile benden daha iyi'

Barcelona teknik direktörü Xavi Hernandez, Gavi ile Pedri'nin kendisinden ve Iniesta'dan daha iyi olduğunu söyledi.



Xavi verdiği röportajda takımının iki genç yıldızıyla ilgili konuşarak, "Iniesta ve ben, Gavi ile Pedri'nin yaşındayken onlar kadar iyi değildik. Onlar bizden daha iyiler" sözlerini kullandı. Xavi ayrıca Barcelona'daki bir başka öğrencisi Ousmane Dembele'nin dünyanın en iyi kanat oyuncusu olduğunu söyleyerek, "Şuanda en iyi kanat oyuncusu o. Farklı bir oyuncu ve her maçta farkını ortaya koyabiliyor. Birlikte çok çalıştık, her zaman doğru kararı vermesi konusunda ona güveniyorum" diye konuştu.



Las Palmas altyapısından yetişip Barcelona'ya 2019'da transfer olan 20 yaşındaki Pedri, bu sezon Barcelona formasıyla 21 maça çıkarak 3 gol kaydetti.



7 yaşında Real Betis altyapısından Barcelona altyapısına transfer olup 2021'de A Takım'a yükselen 18 yaşındaki Gavi ise Barcelona formasını bu sezon 25 maçta sırtına geçirerek 1600 dakika görev yaptı.





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