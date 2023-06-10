Xavi'nin önceliği Joshua Kimmich

Sergio Busquets'in ayrılmasının ardından tüm dikkatlerini yeni bir defansif orta saha transferine çeviren Barcelona, Joshua Kimmich'i kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.



İspanyol basınının haberine göre, Kimmich'i Barcelona'da görmek isteyen Xavi Hernandez, yönetime oyuncunun kesin alınması talimatı verdi.



Joshua Kimmich'in de Barcelona'ya transfer olmak istediği belirtilirken, bu transferin önümüzdeki birkaç hafta içinde bitebileceği ifade edildi.



Geçtiğimiz haftalarda Xavi Hernandez, Joshua Kimmich için ''muhteşem bir oyuncu'' ifadesini kullanmıştı.



Alman futbolcunun Bayern Münih ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



Bayern ile bu sezon 47 karşılaşmaya çıkan Kimmich, 7 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.





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