Xavi, Jules Kounde'yi istiyor

'nın'ya 1-0 mağlup olmasından sonra eleştirilerin hedefindeki isim'ın işine son verildi.Bu sonuç Barcelona'yı La Liga'da lider Real Madrid'in altı puan gerisinde dokuzuncu sırada bıraktı. Daha önce Koeman'a karşı sabırlı davranan Barcelona başkanı Joan Laporta, mağlubiyetle sonuçlanan maç sonrasında, Koeman'ı görevden almaya karar verdi.Yönetim tarafından görevinden alınan Koeman'ın yerine düşünülen Katar liginden Al-Sadd SC ekibini çalıştıran Barcelona'nın eski yıldızı ve kulübün efsanesi, bir sonraki teknik direktör olarak öne çıkan isim oldu.Barcelona'ya dönme arzusunu gizlemeyen 41 yaşındaki Xavi, takımının başında toplam 93 maçta, 63 galibiyet, 14 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. İspanyol teknik adam, Al-Sadd ile 7 kupa kazandı ve yenilmezlik rekoru kırdı.Barcelona'da geçici olarak göreve Sergi Barjuan getirilirken, Xavi ile imzaların atılmasının ardından resmi açıklama yapılacak.Camp Nou'da görevi devralması beklenen Xavi'nin savunmayı güçlendirecek bir isimle çalışmayı istediği belirtildi. Hem Clement Lenglet hem de Samuel Umtiti'nin gözden düşmesiyle, Barcelona savunma hattı için daha güvenilir bir isme yöneldi.İspanyol basını, Sevilla'da başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken genç stoper'nin, Xavi'nin imza attırmak istediği ilk isim olduğunu duyurdu.22 yaşındaki Fransız stoper, 2019'dan beri Sevilla'da forma giyerken, La Liga'nın en güvenilir stoperlerinden biri haline geldi.Öte yandan Fransız futbolcunun sözleşmesindebüyük bir serbest kalma maddesi yer aldığı, Sevilla'nın daha düşük bir rakamı kabul etmeyeceği öne sürüldü.