Xavi: ''Barcelona'da hocalık yapmak zulüm!''

Barcelona'daki görevine sene sonunda son vereceğini açıklayan teknik direktör Xavi Hernandez, Osasuna ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.



Xavi, "Artık birliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var çünkü zor zamanlar yaşıyoruz. Sezon bitmedi. İyi işler yapmak istiyoruz. Kendimizi daha fazla ve daha iyi organize etmeliyiz. Savunmada zayıf durumdayız ve takım olarak performansımız düştü Geçen seneki seviyeye ulaşmamız, özeleştiri yapmamız gerekiyor." dedi.



Sözlerine ayrılık kararıyla ilgili devam eden Xavi, ''Uzun zamandır bu sezonun son sezonum olacağına karar vermiştim. Barcelona taraftarlarının gelecek sezon için coşkuya ihtiyacı var. Her şeyden çok bu kararın en iyi karar olduğunu düşünüyorum. Yönetim kurulu tarafından her zaman değerli olduğumu hissettim. Bunu elim kalbimin üzerindeyken söylüyorum." sözlerini sarf etti.



"BARÇA'DA HOCALIK ZULÜM!"



Barcelona'da hoca olmanın çok zor bir durum olduğuna değinen tecrübeli hoca, sözlerini şöyle noktaladı: "Barcelona'da teknik direktörlük yapmak zulüm. Ben böyle hissediyorum. Ne hissettiğimi anlatmaya çalışıyorum. Sürekli Barça'nın hocası olacak biri olmadığınızı söylüyorlar. Guardiola, Valverde ve Luis Enrique anlatırken anlayamıyordum. Şimdi anlıyorum. Barcelona teknik direktörü olmak zevkli bir iş değil. Her an hayatım tehlikede gibi hissediyorum."