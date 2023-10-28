WTA Finalleri başlıyor

Kadınlar Tenis Birliği (WTA) Finalleri ile Paris Masters'ta dünya sıralamasının üst basamaklarında yer alan sporcular kozlarını paylaşacak.



Meksika'nın Cancun kentinde düzenlenecek toplam 9 milyon dolar ödüllü sert kort turnuvası WTA Finalleri, yarın başlayacak.



Turnuvada, teklerde dünya sıralamasının ilk 8'ine giren kadın tenisçiler, iki grupta birbirleriyle karşılaşacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan tenisçiler, çapraz eşleşmeyle yarı finale kalacak ve bu turu geçen taraflar, kupaya ulaşmaya çalışacak.



Dünya 8 numarası Çek Karolina Muchova'nın sakatlığı nedeniyle katılamadığı organizasyonda, yerine 9 numaralı Yunan tenisçi Maria Sakkari yarışacak.



Bacalar Grubu'nda Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, Jessica Pegula ve Sakkari; Chetumal Grubu'nda Iga Swiatek, Coco Gauff, Ons Jabeur ve Marketa Vondrousova yer alıyor.



Çiftler kategorisinde de maçların yapılacağı 5 Kasım'a kadar devam edecek organizasyonda yarın, teklerde Rybakina-Pegula ve Sabalenka-Sakkari maçları oynanacak.



