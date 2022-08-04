Wolves'te hedef Michy Batshuayi

Raul Jimenez'in sakatlığı sonrası yeni bir forvet arayan Wolverhampton'un, Michy Batshuayi ile ilgilendiği öne sürüldü.



İngiliz medyasında yer alan haberde, Wolves'un Belçikalı golcünün transferini kiralık olarak bitirmek istediği aktarıldı. Chelsea'nin ise sözleşmesini bitimine bir yıl kalan Batshuayi'yi bonservisi ile satmak istediği kaydedildi.



Öte yandan Wolverhampton'un, bu transferde yalnız olmadığı Everton ve Crystal Palace'ın da 28 yaşındaki futbolcu ile ilgilendiği ifade edildi.



Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Batshuayi, siyah-beyazlı forma altında 42 maçta 14 kez fileleri sarstı.









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