Wolves, Beasley ve Hernangomez ile ne yapacak?

Minnesota Timberwolves başkan yardımcısı Sachin Gupta, Malik Beasley ve Juancho Hernangomez'in serbest oyuncu dönemindeki durumları hakkında konuştu.



Timberwolves, takımın kadrosuna derinlik katmak için son takas tarihinde Beasley ve Hernangomez'i almıştı ve şimdi ise, her iki oyuncu da önümüzdeki ölü sezonda sınırlı serbest oyuncular olacaklar.



Gupta muhabirlere, iki oyuncuyu da takımda tutma olasılığı hakkında konuştu:



"Verginin altında yeterince yerimiz var. Malik ve Juancho dahil birkaç serbest oyuncumuz var, bu yüzden Bird haklarıyla bu adamları yeniden takıma katabileceğiz."



Minnesota'nın her iki oyuncuyla da, şu an için ekipte kalmalarını sağlayacak şekilde tartışmaya istekli olduğu düşünülüyor.



Ayrıca, kendileri için doğru teklif gelmesi halinde, 2020 Draftı'nda elindeki 1 numaralı seçimden vazgeçmeye istekli olan Timberwolves için muhtemel bir takasta, pakete eklenecek parçalar olarak rol oynama ihtimalleri de bulunuyor.



Beasley, Timberwolves ile başarılı bir bireysel dönem geçirmiş ve sezon Mart'ta sona ermeden önce oynadığı 14 maçta, 20.7 sayı ortalaması yakalamıştı.



Öte yandan Hernangomez, Wolves ile oynadığı 14 maçta 12.0 sayı ve 7.3 ribaund ortalamaları yakalamış olan çok yönlü bir pivot olarak iş görmüştü.