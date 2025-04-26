Wolverhampton'dan ligde altı maçlık galibiyet serisi!

İngiltere Premier Lig'de Wolverhampton, sahasında Leicester City'yi 3-0 mağlup etti. Vitor Pereira'nın ekibi Wolverhampton, ligde üst üste altıncı galibiyetini elde etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Wolverhampton'dan ligde altı maçlık galibiyet serisi!
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26 Nisan 2025 18:57
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Wolverhampton, sahasında Leicester City ile karşı karşıya geldi. Molineux Ground'da oynanan maı Wolverhampton, 3-0'lık net skorla kazandı.

Wolverhampton'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Matheus Cunha, 56. dakikada Jörgen Strand Larsen ve 85. dakikada Rodrigo Martins Gomes attı.

Leicester City'de Jamie Vardy, 72. dakikada penaltıyı değerlendiremedi.

Vitor Pereira'nın ekibi Wolverhampton, bu galibiyetle birlikte Premier Lig'deki galibiyet serisini altı maça çıkardı.

Bu sonucun ardından Wolverhampton, 41 puana yükseldi. Premier Lig'den düşmesi daha önce kesinleşen Leicester City, 18 puanda kaldı.

Premier Lig'in bir sonraki haftasında Wolverhampton, Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak. Leicester City, sahasında Southampton ile karşılaşacak.

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