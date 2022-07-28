SZALAI'YE OLAN İLGİYİ DOĞRULADI

WOLFSBURG'A TRANSFER OLACAK MI?

FENERBAHÇE'NİN BONSERVİS BEKLENTİSİ

SÖZLEŞME DURUMU VE BEDELİ

Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai'nin Almanya Ligi ekiplerinden Wolfsburg'a transfer olacağı iddia edildi. Wolfsburg'un Hırvat Teknik Direktörü Nico Kovac, Macar savunmacıyla ilgili gelen sorulara yanıt verdi.Kovac basın toplantısında kendisine sorulan, "" sorusuna yanıt verdi. Kovac, "" dedi ve gazeteciye Szalai'nin nerede büyüdüğünü bilip bilmediğini sordu.Gazeteci, "" yanıtını verirken deneyimli teknik adam ise "" açıklamasını yaptı.Kovac'ın bu açıklamasından sonra gazeteci, "" sorusunu yöneltince, Bundesliga ekibinin teknik patronu, "" diyerek sözlerini tamamladı.Bilindiği üzere yakın zamanda Fenerbahçe'de forma giyen Kim Min-Jae İtalyan ekibi Napoli'ye transfer olmuştu. Fenerbahçe'nin Szalai için 20 milyon euroya yakın bir bonservis beklentisi olduğu ifade ediliyor.Transfermarkt verilerine göre; Attila Szalai'ye 12 milyon euro değer biçiliyor. Futbolcunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihine kadar sürüyor.