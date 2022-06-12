Wolfsburg'a Türk stoper: Emirhan Topçu

Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg, Çaykur Rizespor'da forma giyen 21 yaşındaki genç stoper Emirhan Topçu'yu transfer etmek için girişimde bulundu.



Uzun bir süredir Wolfsburg scoutlarının takip ettiği ve sezon içerisinde de birçok maçını canlı olarak izlenilen Emirhan Topçu için Alman kulübünün oldukça ciddi olduğu bildirildi.



Spor Toto Süper Lig'den düşen Çaykur Rizespor'da son haftalarda Bülent Korkmaz tarafından fazlaca şans bulan Emirhan Topçu konusunda Wolfsburg kulübünün atağa geçtiği ve yapılan görüşmelerde de şu ana kadar herhangi bir pürüzün olmadığı bildirildi.



BÜLENT KORKMAZ ŞANS VERDİ



Çaykur Rizespor alt yapısından yetişen ve gelişimi ve yeteceği ile kısa süre içerisinde bir çok kulübünde dikkatini çeken Emirhan Topçu geçtiğimiz sezon Karadeniz ekibi ile 12 maçta forma giymişti. Teknik direktör Bülent Korkmaz tarafından son haftalarda sürekli ilk 11'de de şans verilen Emirhan Topçu ortaya koyduğu performansla da takdir toplamıştı.



WOLFSBURG SCOUTU TÜRKİYE'YE GELDİ



Wolfsburg Scout ekibi Türkiye U21 takımının Kazakistan U21 ile oynadığı maçta Emirhan'ı izlemek için Türkiye'ye gelirlerken oyuncunun Tolunay Kafkas tarafından kadroya alınmaması sonrasında maçı izlemeden stattan ayrıldıkları öğrenildi.



Haber: Ali Budak





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