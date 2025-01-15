Washington Wizards'ın, pivot Jonas Valanciunas'ı ikinci turun sonlarındaki seçimler karşılığında takas etmek gibi bir planı olmadığı bildirildi.



The Athletic'ten Josh Robbins ve David Aldridge ikilisi, Wizards'ın Valanciunas'ı son takas tarihi öncesinde göndermeyi düşündüğünü, fakat bunun birkaç ikinci tur sonu seçiminden ziyade, takımın yeniden yapılanmasına önemli ölçüde yardımcı olacak draft hakları karşılığında gerçekleşebileceğini aktardı.



Wizards'ın çok yıllı bir sözleşmeyle yüksek ücretli bir oyuncuyu kadrosuna katması gerekirse, ekstra draft hakları talep edeceği bildirildi. Kimilerine göre Wizards'ın Valanciunas'ı takas ederek elde edebileceği maksimum getirinin, en fazla iki adet ikinci tur seçimi olduğu düşünülüyor.



Wizards'ın Temmuz ayında üç yıllığı 30,3 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamış olduğu Valanciunas, bu sezon forma giydiği 38 maçta 11.6 sayı, 8.1 ribaund ve 2.2 asist ortalamalarına sahip.



