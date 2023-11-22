Washington Wizards'ın bu sezon Danilo Gallinari, Tyus Jones, Landry Shamet ve Jordan Poole'u takas bloğuna koyabileceği iddia edildi.



Hoops Wire'dan Sam Amico, Wizards'ın geçtiğimiz yaz kadrosuna kattığı Gallinari ve Poole gibi birden fazla oyuncuyla yollarını ayırmaya açık olabileceğini söyledi:



"Wizards'ın, Danilo Gallinari'yi Şubat'taki son takas gününden önce, hatta muhtemelen daha fazla oyuncunun takasa uygun olacağı Aralık ortasına yakın bir zamanda takaslamaya çalışması bekleniyor.



Yeniden yapılanan Wizards'ın bu sezon kadrodan çıkarabileceği diğer oyunculara gelince, adı geçen tek isim Gallinari değil. Oyun kurucu Tyus Jones ve şutör guard Landry Shamet'ın de diğer isimler olduğuna inanılıyor; hatta ilk beş guardı Jordan Poole'un takas adayı olması bile olasılık olarak görülüyor."



Gallinari, Kristaps Porzingis'in Boston Celtics'e gittiği üç takımlı takasın bir parçası olarak Washington'a gitmişti. Bu takasa Memphis Grizzlies'ten kadroya dahil olan Jones da dahildi.



Poole, Chris Paul'u Golden State Warriors'a gönderen takasta Wizards tarafından alınmıştı. Washington bu takasta ayrıca Shamet'ı da kadrosuna katmış ve Bradley Beal da Phoenix Suns'ın yolunu tutmuştu.



Poole, maç başına 16,6 sayıyla Washington'un en skorer ikinci oyuncusu (maç başına 23,4 sayıyla Kyle Kuzma'nın arkasında) olsa da, kendisinden sezon öncesinde daha iyi bir performans bekleniyordu.





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