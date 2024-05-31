A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) Sırbistan'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.



İlk seti 25-18 kazanan Filenin Sultanları, çekişmeli geçen ikinci sette 33-31'lik skorla galip geldi ve güçlü rakibine karşı 2-0'lık üstünlük kurdu.



Sırbistan üçüncü seti 25-21 kazanarak durumu 2-1 yaptı. Ancak Filenin Sultanları, dördüncü seti 25-21 aldı ve 3-1'lik skorla galibiyete ulaştı.



Bu galibiyetin ardından Filenin Sultanları, dünya sıralamasında zirvedekini yerini korudu.





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