NBA muhabiri Marc Stein'in haberine göre, Washington Wizards yönetimi, Şubat ayındaki takas döneminde Bradley Beal'i kadroya geri kazandırma seçeneğini ciddi şekilde değerlendirdi.



Ancak Beal'in, sözleşmesindeki takas vetosunu kaldırarak Washington'a dönmeye sıcak bakmadığına dair herhangi bir işaret olmadığı belirtildi.



Geçtiğimiz ay, Beal'i kadrosuna katmaya açık olan iki takımın Wizards ve Atlanta Hawks olduğu konuşuluyordu. Ancak 31 yaşındaki skorer guard, ailesini yeniden taşımak istemediği için bir takası kabul etmeye isteksizdi.



Beal'in mevcut sözleşmesi, iki sezon daha devam ediyor ve kalan sürede yaklaşık 111 milyon dolar kazanacak. Bu uzun vadeli kontrat ve takas veto hakkı, kendisiyle ilgilenen takımlar için süreci daha da karmaşık hale getiriyor.



13 sezon boyunca Washington Wizards ve Phoenix Suns formaları giyen Beal, kariyerinde 790 normal sezon maçında 21.7 sayı, 4.3 asist ve 4.1 ribaund ortalamaları yakaladı. Ayrıca, 3 kez All-Star seçildi.



