Bayer Leverkusen'in Bundesliga şampiyonu olmasında en büyük pay sahiplerinden biri olan Florian Wirtz için transfer açıklaması geldi.



Alman ekibinin genel direktörü Fernando Carro, Wirtz'in gelecek sezon da Leverkusen'de forma giyeceğini söyledi.



TRANSFER İÇİN AÇIKLAMA



Carro, Wirtz için, "Birçok kulüpten ilgi var. Ailesiyle çok iyi bir ilişkimiz var. Onarın düşüncesi bizimle devam etmesi yönünde. Futbolda bir yıldan daha uzun bir süreyi planlayamazsınız ama o gelecek sezon Leverkusen'de oynayacak" ifadelerini kullandı.



20 yaşındaki Wirtz'in adı Bayern Münih, Real Madrid ve Manchester City gibi ekiplerle anılmıştı.



BU SEZON PERFORMANSI



Bayer Leverkusen'de bu sezon 41 maçta süre bulan Wirtz, 17 gol attı ve 18 asist yaptı.



SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR



Güncel piyasa değeri 110 milyon euro olarak gösterilen genç oyuncunun, kulübü Bayer Leverkusen ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.





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