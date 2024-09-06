Wilt Chamberlain'ın koleksiyon kartı, 1,7 milyon dolara satıldı!

NBA efsanesi Wilt Chamberlain'in koleksiyon kartının, açık artırmada 1,7 milyon dolarlık rekor fiyata alıcı bulduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Wilt Chamberlain'ın koleksiyon kartı, 1,7 milyon dolara satıldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Eylül 2024 15:45
NBA efsanesi Wilt Chamberlain'in koleksiyon kartının, açık artırmada 1,7 milyon dolarlık rekor fiyata alıcı bulduğu bildirildi.

60 yıldan uzun süre bir dolapta durduktan sonra geçtiğimiz ay keşfedilen Chamberlain'ın nadir görülen koleksiyon çaylak kartlarından biri satıldı.

Cllct'den Ben Burrows, Chamberlain'ın kartının Goldin Auctions tarafından aracılık edilen bir anlaşmayla özel olarak 1,7 milyon dolara satıldığını söyledi.

Bu koleksiyon kartının, Chamberlain'ın tüm zamanlardaki en pahalı kartı olduğu belirtildi.

Nadir görülen bu Chamberlain kartı ve birkaç başka eski kartın, birkaç yıl önce kart sahibinin ailesi tarafından işletilen bir marketin dolabında keşfedildiği ortaya çıktı. Kart sahibinin, kartları ne yapacağı konusunda tavsiye almak için Minnesota şehrinin Crosby ilçesindeki DK's Sports Cards dükkanına gittiğinde, derecelendirme yapılması için SGC'ye yönlendirildiği kaydedildi.

Chamberlain'ın bir çaylak kartı için ödenen önceki en yüksek fiyat, 2022'de 670 bin dolardı.



GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery