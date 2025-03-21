Portland Trail Blazers pivotu Robert Williams III, dizinde meydana gelen iltihaplanmayı gidermek için artroskopik bir operasyon geçirdi ve en az 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak.



Takımdan yapılan açıklamada, Williams'ın sezonun geri kalanında forma giymesinin zor olduğu ancak tam iyileşmesinin beklendiği duyuruldu.



27 yaşındaki oyuncu, Blazers'ın son 12 maçında forma giyememişti. Bu sezon 20 maçta ortalama 5.8 sayı, 5.9 ribaund, 1.7 blok ve 1.1 asistle mücadele etti.



Williams, 2022 yılında Boston Celtics formasıyla NBA'de en iyi savunma ikinci beşine seçilmişti. Ancak o tarihten bu yana sadece 61 maça çıkabildi.



Portland, Williams'ı Jrue Holiday takasının bir parçası olarak Celtics'ten kadrosuna katmıştı.



Batı Konferansı'nda 31-39'luk derecesiyle 12. sırada yer alan Blazers, oyuncunun gelecek sezon tam sağlığına kavuşarak takıma katkı vermesini umut ediyor.



