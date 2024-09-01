Williams: 'Avrupa maçları için sabırsızlanıyorum'

Athletic Bilbao forması giyen ve yaz transfer döneminde adı özellikle Barcelona ile anılan Nico Williams, takımda kalma kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
İspanyol yıldız, "Büyük kulüplerin sizin için plan yaptıklarını bilmek güzel bir şey ama ben her zaman burada olmak istedim. Athletic Bilbao'da olmak özel bir duygu, diğer kulüplerde bunu yaşayamazsınız. Bu kulüpte güzel işler yapmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.
"AVRUPA İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"
Avrupa'dan birçok takımdan teklif aldığını söyleyen Williams, "Dürüst olmak gerekirse birçok kulüpten teklif vardı. Bunlarla menajerim ilgilendi. Benim kalbim burada, Athletic Bilbao'da. Burada kalmak istedim çünkü kulüple Avrupa maçlarına çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Athletic Bilbao ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Williams'ın güncel piyasa değeri 70 milyon euro olarak gösteriliyor.
BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE RAKİP
Nico Williams'ın formasını giydiği Athletic Bilbao, UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. İki takımımız da Bilbao'yu İstanbul'da ağırlayacak.
İspanyol yıldız, "Büyük kulüplerin sizin için plan yaptıklarını bilmek güzel bir şey ama ben her zaman burada olmak istedim. Athletic Bilbao'da olmak özel bir duygu, diğer kulüplerde bunu yaşayamazsınız. Bu kulüpte güzel işler yapmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.
"AVRUPA İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"
Avrupa'dan birçok takımdan teklif aldığını söyleyen Williams, "Dürüst olmak gerekirse birçok kulüpten teklif vardı. Bunlarla menajerim ilgilendi. Benim kalbim burada, Athletic Bilbao'da. Burada kalmak istedim çünkü kulüple Avrupa maçlarına çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Athletic Bilbao ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Williams'ın güncel piyasa değeri 70 milyon euro olarak gösteriliyor.
BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE RAKİP
Nico Williams'ın formasını giydiği Athletic Bilbao, UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. İki takımımız da Bilbao'yu İstanbul'da ağırlayacak.
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