William Carvalho'ya yeni talip!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de talip olduğu Real Betis forması giyen William Carvalho'ya Premier Lig'in yeni ekibi Nottingham Forest talip oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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William Carvalho'ya yeni talip!
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28 Temmuz 2022 16:33
Adı uzun süredir Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan William Carvalho'nun talipleri artıyor.

İspanyol basınında yer alan habere göre; Premier Lig'in yeni ekibi Nottingham Forest, Portekizli oyuncuya talip oldu.

8-10 MİLYON EURO BEKLİYOR

Betis, Carvalho için 8-10 milyon Euro gibi bir bonservis bedeli beklediği ve iyi bir teklif gelmesi halinde İspanyol ekibinin oyuncuyu satmaya sıcak baktığı belirtildi.

G.SARAY VE F.BAHÇE İLGİLENMİŞTİ

Real Betis ile 1 yıl sözleşmesi kalan 30 yaşındaki başarılı oyuncu ile daha önce Galatasaray, Fenerbahçe, Monza ve Lyon'nun da ilgilendiği belirtilmişti.

Başarılı önlibero Real Betis ile çıktığı toplam 135 maçta 6 gol ve 10 asist yapma başarısı gösterdi.

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