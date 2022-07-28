William Carvalho'ya yeni talip!

Adı uzun süredir Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan William Carvalho'nun talipleri artıyor.



İspanyol basınında yer alan habere göre; Premier Lig'in yeni ekibi Nottingham Forest, Portekizli oyuncuya talip oldu.



8-10 MİLYON EURO BEKLİYOR



Betis, Carvalho için 8-10 milyon Euro gibi bir bonservis bedeli beklediği ve iyi bir teklif gelmesi halinde İspanyol ekibinin oyuncuyu satmaya sıcak baktığı belirtildi.



G.SARAY VE F.BAHÇE İLGİLENMİŞTİ



Real Betis ile 1 yıl sözleşmesi kalan 30 yaşındaki başarılı oyuncu ile daha önce Galatasaray, Fenerbahçe, Monza ve Lyon'nun da ilgilendiği belirtilmişti.



Başarılı önlibero Real Betis ile çıktığı toplam 135 maçta 6 gol ve 10 asist yapma başarısı gösterdi.





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