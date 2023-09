Will Clyburn: 'Geçtiğimiz sezonu unutturmak istiyoruz'

Anadolu Efes'in ABD'li basketbolcusu Will Clyburn, THY Avrupa Ligi'nde daha iyi performans sergileyerek geçen sezonu unutturmayı ve play-off'lara kalmayı hedeflediklerini söyledi.Clyburn, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımda yaşanan değişim ve yeni sezona ilişkin değerlendirmede bulundu.Geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde işlerin planladıkları gibi gitmediğini ifade eden 33 yaşındaki oyuncu, "Daha iyi bir performans sergileyerek geçen sezonu unutturmayı hedefliyoruz. Bu sezon kesinlikle play-off'lara kalmak istiyoruz. Sonrasında neler olacağına bakacağız. Sahada göstereceğimiz performans önemli. Bundan bağımsız olarak şu anda bir öngörüde bulunmak kolay değil. Bu yüzden adım adım ve dikkatli bir şekilde ilerleyeceğiz. Herkes fazlasıyla motive olmuş durumda ve bu sezon daha fazlasını yapmak istiyor." şeklinde konuştu.Clyburn, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 30 Eylül Cumartesi günü Onvo Büyükçekmece Basketbol, THY Avrupa Ligi'nde ise 5 Ekim Perşembe günü İspanya ekibi Barcelona ile karşılaşacak Anadolu Efes'in sezona hazır şekilde gireceğini ifade etti.Yeni sezon öncesi hazırlıkların iyi gittiğini belirten Clyburn, "Hala sezon öncesi dönemdeyiz. THY Avrupa Ligi maçlarımızdan önce bir lig maçımız olacak. Avrupa Ligi karşılaşmalarından önce o maça odaklanmalıyız. Sezona hazır şekilde gireceğiz. Sezon boyunca adım adım ilerlemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.Başantrenör Erdem Can'ın sistemini öğrenmeye çalıştıklarını kaydeden tecrübeli basketbolcu, "Yeni bir sistem, yeni setler, yeni felsefe ve kurallar. Bir takımda antrenör değişikliği olduğunda yaşanan tipik değişiklikler diyebiliriz. Ancak şu anda her şey güzel gidiyor. Herkes uyum sağlamaya ve birbirine alışmaya çalışıyor." yorumunu yaptı.Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Oklahoma City Thunder'a transfer olan eski takım arkadaşı Vasilije Micic'in yıllardır takımın önemli bir parçası olduğunu hatırlatan Clyburn, "Bir yerden sonra hayallerinizin peşinden gitmelisiniz. O da hayallerinin peşinden gitmeyi tercih etti. NBA'de oynamak istedi. Bu şansı yakaladı. Ona yeni yolculuğunda başarı diliyorum." şeklinde görüş belirtti.Clyburn, takımın eski çalıştırıcısı Ergin Ataman ve yeni başantrenörü Erdem Can'ın kendilerine has oyun anlayışı ve farklı felsefelere sahip çok başarılı iki antrenör olduğunu sözlerine ekledi.