Yeni Papa Seçildi Mi? 2025 Vatikan'daki Son Gelişmeler!

2025 İtibarıyla Yeni Papa Seçimi Gerçekleşti Mi?



Papa Françesko'nun ölümünden sonra Vatikan uzmanlarıyla yapılan pek çok röportajda aynı soru gündeme geliyor:



"Peki, şimdi yerine kim geçecek?"



Henüz Papa hayattayken bile Françesko'nun halefi olmaya aday isimlere veya favorilere dair söylentiler Roma'daki yemek sohbetlerinin bir parçası haline gelmişti. Oysa Katolik Kilisesi'nde bir sonraki Papa'nın seçimi söz konusu olduğunda "aday" kavramı geleneksel anlamıyla mevcut değil.



Gerçekçi detaylarıyla adından söz ettiren Oscar adayı "Conclave" filmi sayesinde pek çok izleyici, ilk oylamadan önce isimlerin yer aldığı bir listenin ya da açıkça dillendirilen adaylar olmadığını öğrenmişti.



Yeni Papa'yı seçmek için yapılan oturumlara "konklav" adı veriliyor. Kardinallerin katıldığı bu toplantılar Sistina Şapeli'nde gerçekleştiriliyor. Her kardinal oy pusulasına bir isim yazıyor ve pusulayı salonda bulunan sandığa atıyor. Ancak zamanla, kimin adının daha sık geçtiği ve dolayısıyla favori konumuna geldiği netleşmeye başlıyor.



Geçen yılın Aralık ayında Münih Kardinali Reinhard Marx, bu oylamayı ve Papa'nın seçim sürecini anlatan filmi överek başarılı bir yapım olarak değerlendirmişti. 71 yaşındaki Marx, eğer bir konklav beklenenden daha uzun sürerse ve bazı zorluklar ortaya çıkarsa filmdeki gibi daha yoğun tartışmaların yaşanabileceğini "rahatlıkla hayal edebileceğini" ifade etmişti.



Yüzyıllardır olduğu gibi büyük olasılıkla yeni Papa da konklav katılımcıları arasından seçilecek. Şu da açık: Son iki papa dönemi sekiz yıl (Papa 16. Benedikt) ve 12 yıl (Papa Françesko) sürdü. Yaklaşık on yıllık bir görev süresi, bir yandan kiliseyi şekillendirirken aynı zamanda farklı eğilimlere de alan tanımak açısından uygun bir süre gibi görünüyor. Bu da yaklaşık 70 yaşlarında bir adayın lehine olabilir.



Ve bir başka önemli nokta: Papa'yı seçecek olan her bir kardinal, birden fazla dile; özellikle de İtalyanca'ya hakim olmanın ne denli önemli olduğunu çok iyi biliyor.



Yeni Papa Seçimi Süreci Nasıl İşliyor? Konklav Detayları



Bir yeni papa seçimi süreci, mevcut papanın ölümü veya istifası durumunda başlar. Bu süreç, "Konklav" olarak adlandırılan özel bir toplantıyla yürütülür. İşte yeni papa seçiminin temel aşamaları:



Vakant Süreci: Papanın ölümü veya istifasıyla birlikte "Vakant" (boş makam) dönemi başlar. Bu süreçte Kardinaller Koleji, geçici olarak Vatikan'ın yönetimini üstlenir.



Kardinallerin Toplanması (Konklav): 80 yaşın altındaki tüm kardinaller, yeni papa'yı seçmek üzere Sistina Şapeli'nde toplanır. Dış dünya ile tamamen izole edilen kardinaller, yeni papa seçilene kadar burada kalırlar.



Oy Verme Süreci: Gizli oylamalarla yeni papa belirlenmeye çalışılır. Seçilebilmek için oyların üçte ikisinin alınması gereklidir.



Duman İşareti: Oylama sonuçları dışarıya duman yoluyla bildirilir. Eğer siyah duman çıkarsa, henüz bir yeni papa seçilememiştir. Beyaz duman ise yeni papa'nın seçildiği anlamına gelir.



"Habemus Papam!": Beyaz dumanın ardından Kardinaller Koleji Dekanı, Aziz Petrus Bazilikası'nın balkonundan "Habemus Papam!" (Bir Papamız Var!) diyerek yeni papa'yı ve seçildiği ismi duyurur.



2025 itibarıyla yeni papa seçimi için henüz bir Konklav toplanmamıştır. Ancak, olası bir durumda bu sürecin nasıl işleyeceği Katolik dünyası tarafından bilinmektedir.

