Haber Tarihi: 12 Mayıs 2025 18:20 - Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2025 18:20

Kayserispor - Galatasaray Maçı Ne Zaman?

Sarı kırmızılı takım, 2024-2025 Süper Lig sezonunda liderlik koltuğunu bırakmadı. Son ana kadar Fenerbahçe ile çekişmeli sezon geçiren Galatasaray, aradaki farkı açtı. Süper Lig bitimine 3 hafta kala ''Galatasaray şampiyon oldu mu, nasıl şampiyon olur?'' soruları öne çıkıyor. Galatasaray şampiyonluk maçı tarihi...

Kayserispor - Galatasaray Maçı Ne Zaman?
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Süper Lig'in 35. haftasını geride bırakan Galatasaray, son olarak Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşmış ve 2-0 galibiyetle rakip sahadan ayrılmıştı. 3 puanı daha hanesine yazarak en yakın rakibi Fenerbahçe ile aradaki farkı 8'e çıkardı. Peki, Galatasaray kaç puanla şampiyon olur?

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

38. haftada son bulacak Süper Lig'de Galatasaray'ın önümüzdeki karşılaşması Kayserispor ile 18 Mayıs günü saat 19:00'da olacak. Bu maçtan 1 puan alması durumunda sarı kırmızılı takim şampiyonluğunu duyuracak.

GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Sarı kırmızılı ekip, Süper Lig puan durumu tablosunda 86 puanla ilk sırada yer alıyor. Fenerbahçe ile 78 puanla takip ediyor. 35. haftada 2-0 yendiği Trabzonspor maçı ardından Galatasaray, şampiyonluğunu resmi olarak ilan etmedi.

Ekibin, kalan 3 maçtan 1 puan alması demek, Galatasaray'ın kesin şampiyonluğu anlamına geliyor.

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