Kayserispor - Galatasaray Maçı Ne Zaman?

Süper Lig'in 35. haftasını geride bırakan Galatasaray, son olarak Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşmış ve 2-0 galibiyetle rakip sahadan ayrılmıştı. 3 puanı daha hanesine yazarak en yakın rakibi Fenerbahçe ile aradaki farkı 8'e çıkardı. Peki, Galatasaray kaç puanla şampiyon olur?

38. haftada son bulacak Süper Lig'de Galatasaray'ın önümüzdeki karşılaşması Kayserispor ile 18 Mayıs günü saat 19:00'da olacak. Bu maçtan 1 puan alması durumunda sarı kırmızılı takim şampiyonluğunu duyuracak.

Sarı kırmızılı ekip, Süper Lig puan durumu tablosunda 86 puanla ilk sırada yer alıyor. Fenerbahçe ile 78 puanla takip ediyor. 35. haftada 2-0 yendiği Trabzonspor maçı ardından Galatasaray, şampiyonluğunu resmi olarak ilan etmedi.

Ekibin, kalan 3 maçtan 1 puan alması demek, Galatasaray'ın kesin şampiyonluğu anlamına geliyor.