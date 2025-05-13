Haber Tarihi: 13 Mayıs 2025 13:53 - Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2025 13:53

Uzak Şehir 26. Bölüm Fragmanı İzle (Kanal D) | Uzak Şehir Yeni Bölüm (Son Bölüm) Fragmanı Yayınlandı

Uzak Şehir 26. bölüm fragmanı yayınlandı! Ancak bu fragman, dizinin takipçilerini hem heyecanlandırdı hem de üzdü zira Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı, aynı zamanda dizinin son bölüm fragmanı olduğunu işaret ediyor. Peki, Uzak Şehir 26. bölüm fragmanı izleyerek finalde neler yaşanacağını görebilir miyiz? Uzak Şehir son bölüm fragmanı bizlere hangi ipuçlarını veriyor? İşte merakla beklenen Uzak Şehir yeni bölüm (son bölüm) fragmanı

Uzak Şehir 26. Bölüm Fragmanı İzle (Kanal D) | Uzak Şehir Yeni Bölüm (Son Bölüm) Fragmanı Yayınlandı
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Uzak Şehir 26. bölüm fragmanı araştırılıyor. Kanal D'nin pazartesi akşamları yayınlanan reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, dün akşam 25. bölümüyle ekrana geldi. Cihan ve Alya arasında yaşananlar, Zerrin'in hamileliği ve Mine'nin hamile oluşu, yeni bölüme damga vuran konular arasında yerini aldı. Ozan Akbaba, Sinem Ünsal'ın başrolü paylaştığı Uzak Şehir'in 26. bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Uzak Şehir'in 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Önümüzdeki hafta Uzak Şehir yeni bölümde neler olacak?

UZAK ŞEHİR 26. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Uzak Şehir 26. bölümüyle 19 Mayıs Pazartesi günü Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Kısa sürede büyük bir izleyici kitlesi edinen Uzak Şehir dizisi, izlenme rekorları kırıyor. Dizinin bölümde televizyonun yanı sıra internet üzerinden de büyük bir ilgiyle izleniyor.

Uzak Şehir dizisinin fragmanları Kanal D web sitesinde yayınlanıyor.

UZAK ŞEHİR 26. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

UZAK ŞEHİR 25. BÖLÜM ÖZETİ

12 Mayıs Pazartesi günü yayınlanan Uzak Şehir dizisinin 25. bölümünde Cihan, Boran'ın katilini bulmaya çok yakın! Cihan'ın cezaevine planlı bir şekilde girmesi düşman taraftaki herkesi huzursuz etmeye neden olurken, niyetinin ne olduğu çok geçmeden ortaya çıkar. Cihan cezaevinden çıktığında Alya'nın yanında olup onu Sadakat'e karşı ezdirmemek için annesini karşısına almaktan geri durmaz.

Sadakat, Alya'yı kendi başına yıkmanın zor olacağını anladığından umudunu Mine'ye bağlar. Cihan her taraftan kuşatılırken, içeriden kaynayan Albora'ya karşı da savaşmak durumunda kalır. Alya bu çatışmanın ortasında kalırken, Cihan, Alya'yı kurtarmak için kendi canını siper etmekten asla korkmaz. İşlerin bu denli büyümesi Cihan'a tek şeyi düşündürür; Boran'ın katiline çok yaklaştığı… Emin adımlarla bu bilinmezliği çözmek için ilerleyen Cihan, Alya'nın hiç yaşamadığı bir acıyı yaşayacağından henüz habersizdir.

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