Haber Tarihi: 13 Mayıs 2025 16:32 - Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2025 16:32

2025 1. Dönem Geçici Vergi Ne Zaman Ödenecek?

2025 yılının ilk dönemi için beyan edilecek ve ödenecek olan geçici vergi takvimi, mükellefler tarafından yakından takip ediliyor. Kurumlar Vergisi mükellefleri ile ticari kazanç ve serbest meslek erbabı geçici vergi ödemekle yükümlüdür. Peki, 2025 1. dönem geçici vergi ne zaman beyan edilecek ve ödenecek? İşte 2025 1. dönem geçici vergi ödeme tarihleri...

2025 1. Dönem Geçici Vergi Ne Zaman Ödenecek?
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2025 yılı 1. dönem geçici vergi ne zaman sorusu, mükelleflerin gündemindeki yerini aldı. Vergi mükelleflerinin yakından takip ettiği 2025 yılı 1. dönem geçici vergi ne zaman sorusu yanıt buldu. Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan 1. dönem geçici vergi için beyanname verme ve ödeme süresi açıklandı. Peki, 2025 yılı 1. dönem geçici vergi ne zaman? İşte detaylar!

2025 YILI 1. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ İÇİN SON GÜN

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı 1. dönem geçici vergi beyannamesi verme ve ödeme süresi 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü sona erecek. Geçici vergi uygulaması kapsamında, Ocak-Şubat-Mart aylarını kapsayan ilk dönem için beyanname verilmesi ve hesaplanan verginin ödenmesi, bu tarihe kadar tamamlanmak zorunda.

2025 yılının ilk geçici vergi dönemine ait yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hem bireysel hem de kurumsal mükellefler için yasal bir zorunluluk taşıyor. Aksi halde, gecikme faizi ve cezai yaptırımlar söz konusu olabiliyor.

GEÇİCİ VERGİ NEDİR, KİMLER ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Geçici vergi, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yıl sonunda ödeyecekleri vergiyi, yıl içerisinde peşin olarak ödemelerini sağlayan bir sistemdir. Üçer aylık dönemler halinde hesaplanan geçici vergi, yıllık beyanname verildiğinde ödenmesi gereken toplam vergiden mahsup edilir.

Geçici vergi mükellefleri arasında; ticari kazanç sahipleri, serbest meslek erbapları, kurumlar vergisi mükellefleri ve bilanço esasına göre defter tutanlar yer alır. Basit usulde vergilendirilen mükellefler geçici vergi ödemezler.

2025 YILI 1. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ HANGİ AYLARI KAPSIYOR?

2025 yılı 1. dönem geçici vergi, yılın ilk çeyreğini yani Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsar. Bu döneme ilişkin beyan ve ödeme işlemlerinin 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü mesai bitimine kadar tamamlanması gerekmektedir. Hafta sonu olan bu tarih, elektronik beyan sistemlerinin 24 saat erişilebilir olması sayesinde, dijital ortamda işlem yapmayı kolaylaştırmaktadır.

BEYANNAMELER NASIL VERİLİR?

Geçici vergi beyannameleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e-Beyanname sistemi üzerinden elektronik ortamda verilir. e-Beyanname sistemi ile mükellefler, vergi dairesine gitmeden internet üzerinden işlemlerini tamamlayabilir. Ayrıca muhasebeciler ve mali müşavirler aracılığıyla da beyannameler beyan edilebilir.

Ödeme ise internet vergi dairesi, bankalar ya da vergi dairesi vezneleri aracılığıyla gerçekleştirilebilir. GİB'in mobil uygulamaları üzerinden de ödeme imkânı mevcuttur.

GEÇİCİ VERGİ ÖDEMEZSENİZ NE OLUR?

Geçici vergi beyanında bulunmayan ya da ödemesini süresi içinde gerçekleştirmeyen mükellefler hakkında vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi uygulanır. Ayrıca, eksik beyan edilen gelirler nedeniyle oluşacak vergi farkları da ek yaptırımlarla birlikte tahsil edilir.

Vergi yükümlülüklerinin zamanında yerine getirilmesi, hem cezai işlemlerin önlenmesi hem de mali disiplinin sağlanması açısından büyük önem taşır.

2025 YILI GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİ

2025 yılı boyunca uygulanacak geçici vergi dönemleri ve beyan süreleri şöyledir:

1. Dönem: Ocak – Şubat – Mart (Beyan ve ödeme: 17 Mayıs 2025'e kadar)
2. Dönem: Nisan – Mayıs – Haziran (Beyan: Temmuz)
3. Dönem: Temmuz – Ağustos – Eylül (Beyan: Ekim)
4. Dönem: Ekim – Kasım – Aralık (Beyan: Ocak 2026)
Her bir dönem için beyan ve ödeme süreleri, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ilan edilmekte ve e-Beyanname sisteminde yayınlanmaktadır.

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