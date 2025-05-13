Thunderbolts Ne Zaman Çıkacak Türkiye'de? 2025

Marvel Studios'un merakla beklenen projelerinden biri olan Thunderbolts, bildiğimiz kahramanlardan farklı bir yaklaşımla süper güçlere sahip ancak geçmişleri pek de parlak olmayan karakterleri bir araya getiriyor. Bu anti-kahraman ekibinin maceralarını konu alacak olan film, MCU'nun karanlık ve sürükleyici bir yönünü keşfetmemize olanak tanıyacak. Dünya genelindeki Marvel hayranları gibi, Türkiye'deki sinemaseverler de Thunderbolts Türkiye vizyon tarihini sabırsızlıkla bekliyor.

Marvel Studios, Thunderbolts filminin dünya genelindeki vizyon tarihini resmi olarak duyurdu. Buna göre, Thunderbolts'un Türkiye'deki vizyon tarihi 2 Mayıs 2025 Cuma olarak belirlendi. Yani, Türk Marvel hayranları, bu heyecan verici filmi dünya ile aynı anda sinemalarda izleme fırsatı bulacaklar.