Haber Tarihi: 13 Mayıs 2025 15:35 - Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2025 15:35

Thunderbolts Ne Zaman Çıkacak Türkiye'de? 2025

Marvel Sinematik Evreni'nin (MCU) heyecanla beklenen yeni filmi Thunderbolts, anti-kahramanlardan oluşan sıra dışı ekibiyle sinemaseverlerin merakını cezbediyor! Dünya genelinde büyük bir ilgiyle takip edilen bu yapımın Türkiye'deki vizyon tarihi de hayranlar tarafından yakından araştırılıyor. Peki, Thunderbolts ne zaman çıkacak Türkiye'de?

Thunderbolts Ne Zaman Çıkacak Türkiye'de? 2025
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Marvel Studios'un merakla beklenen projelerinden biri olan Thunderbolts, bildiğimiz kahramanlardan farklı bir yaklaşımla süper güçlere sahip ancak geçmişleri pek de parlak olmayan karakterleri bir araya getiriyor. Bu anti-kahraman ekibinin maceralarını konu alacak olan film, MCU'nun karanlık ve sürükleyici bir yönünü keşfetmemize olanak tanıyacak. Dünya genelindeki Marvel hayranları gibi, Türkiye'deki sinemaseverler de Thunderbolts Türkiye vizyon tarihini sabırsızlıkla bekliyor.

Marvel Studios, Thunderbolts filminin dünya genelindeki vizyon tarihini resmi olarak duyurdu. Buna göre, Thunderbolts'un Türkiye'deki vizyon tarihi 2 Mayıs 2025 Cuma olarak belirlendi. Yani, Türk Marvel hayranları, bu heyecan verici filmi dünya ile aynı anda sinemalarda izleme fırsatı bulacaklar.

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