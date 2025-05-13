ATV ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman, her hafta yayınlanan bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Osman Bey'in mücadeleleri, beylikler arasındaki siyasi çekişmeler ve Bizans entrikalarıyla dolu hikayesiyle büyük ilgi gören dizinin 192. bölüm fragmanı, normal yayın takvimine göre henüz izleyicilerle buluşmadı. Bu durum, dizinin sadık takipçileri arasında "Kuruluş Osman 192. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı?" sorusunu gündeme getirdi.



Kuruluş Osman 192. Bölüm Fragmanı Neden Yayınlanmadı?



Bu hafta çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası finali oynanacak. Galatasaray ile Trabzonspor kupa için mücadele edecek. Bu nedenle Kuruluş Osman ekrana gelmeyecek.



Kuruluş Osman yeni bölüm henüz yayınlanmış değil. Türkiye Kupası finali sonrası 192. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.





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