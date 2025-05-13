Haber Tarihi: 13 Mayıs 2025 14:38 - Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2025 14:38

Kuruluş Osman 192. Bölüm Fragmanı Neden Yayınlanmadı?

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman hayranları, merakla 192. bölüm fragmanını bekliyor. Her hafta Çarşamba akşamları milyonları ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman, yeni bölüm fragmanının henüz yayınlanmamasıyla soru işaretleri yarattı. Peki, Kuruluş Osman 192. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı?

Kuruluş Osman 192. Bölüm Fragmanı Neden Yayınlanmadı?
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ATV ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman, her hafta yayınlanan bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Osman Bey'in mücadeleleri, beylikler arasındaki siyasi çekişmeler ve Bizans entrikalarıyla dolu hikayesiyle büyük ilgi gören dizinin 192. bölüm fragmanı, normal yayın takvimine göre henüz izleyicilerle buluşmadı. Bu durum, dizinin sadık takipçileri arasında "Kuruluş Osman 192. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı?" sorusunu gündeme getirdi.

Kuruluş Osman 192. Bölüm Fragmanı Neden Yayınlanmadı?  

Bu hafta çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası finali oynanacak. Galatasaray ile Trabzonspor kupa için mücadele edecek. Bu nedenle Kuruluş Osman ekrana gelmeyecek.

Kuruluş Osman yeni bölüm henüz yayınlanmış değil. Türkiye Kupası finali sonrası 192. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.


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